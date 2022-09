Alluvione, il team scouting di Anci Lombardia ricevuto dalla presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli

1' di lettura

20/09/2022 - Per far fronte alle necessità manifestate dai sindaci delle Marche i cui territori sono stati colpiti dalla tragedia dei giorni scorsi, Anci Marche si è attivata per richiedere e coordinare gli aiuti richiesti e ottenuti dai colleghi delle altre Anci regionali.

Già dalla serata di sabato 17 settembre il team di scouting guidato dal coordinatore della Protezione Civile del Comune di Milano ha raggiunto la zona mettendosi a disposizione dei colleghi già al lavoro. Il loro compito è stato quello di contribuire al monitoraggio dei danni nei comuni colpiti e la verifica delle necessità tecniche ed amministrative delle amministrazioni comunali coinvolte. Anci Marche è in contatto costante con i sindaci dei comuni coinvolti adoperandosi per le necessità che essi manifestano e per le quali l’azione di coordinamento dell’associazione dei comuni può contribuire alla risoluzione della problematica. Per ringraziare della disponibilità e del celere intervento dei colleghi di Milano, la Presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli ha voluto incontrare il gruppo di lavoro che ha risposto all’appello dell’Anci.

“Dovendo affrontare un’altra emergenza – ha detto – è straordinario constatare come la solidarietà in seno all’associazione dei comuni sia sempre viva e concreta”. “Ancora una volta le Marche, così come nel caso del terremoto del 2016 – ha aggiunto – si trovano a vivere un momento triste, a piangere dei morti, a chiedere aiuto per affrontare l’emergenza. L’Anci da questo punto di vista ci offre un’azione di coordinamento preziosa per ottenere sostegno tempestivo e competente”.