Danni per il maltempo: BPER a sostegno di famiglie e imprese marchigiane

18/09/2022 - BPER Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni provocati dal maltempo, che ha colpito nelle ultime ore la regione Marche, in particolare i comuni di Cantiano, dove BPER è presente con una filiale, Senigallia, Ancona e Sassoferrato.

L’Istituto di credito mette a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i consumatori e 100 mila euro per i non consumatori, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi. Le domande potranno essere avanzate fino al 31 marzo 2023.



Il responsabile della Direzione Territoriale Centro Est (Marche, Abruzzo, Molise) di BPER Banca, Giuseppe Marco Litta, dichiara: “Con questo intervento vogliamo confermare attenzione e vicinanza alle persone e ai territori così duramente colpiti dalle alluvioni delle ultime ore, sostenendo famiglie e imprese affinché possano avviarsi il più rapidamente possibile lungo il cammino della ripresa. Rimaniamo inoltre in stretto contatto con le istituzioni regionali, a cui abbiamo ribadito, in questo momento così difficile e drammatico, la massima solidarietà e il convinto supporto di BPER Banca a sostegno dell'intera regione Marche”.