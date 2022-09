+Europa: "Nuovo messaggio di Filisetti agli studenti marchigiani fuoriluogo anche al tempo dei Balilla"

1' di lettura

13/09/2022 - Il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale delle Marche, ha mandato un messaggio di augurio agli studenti marchigiani, come di consueto, per l’inizio del nuovo anno scolastico.

“Un augurio che sarebbe sembrato fuori luogo anche al tempo dei Balilla - ha dichiarato Giordano Masini, candidato all’uninominale della Camera nel collegio di Pesaro e Urbino -. Le esortazioni al “sacrificio, all’adempimento del dovere con fede, all’onore e alla disciplina”, al “fare ciò che deve esser fatto, agire semplicemente perché è giusto”, non sono soltanto frasi grottesche e fuori dal tempo, ma anche sbagliate nel merito e non contengono nessun messaggio positivo dal punto di vista educativo per i nostri studenti e studentesse”.



Il direttore generale si rivolge ai bambini auspicando che “nel tempo a venire i vostri bisnipoti sappiano almeno che ci fu chi non alzò le braccia ma continuò a battersi”. “Ma a battersi per cosa? Perché? - si chiede Masini, che poi conclude - In attesa che nelle scuole italiane, magari dopo le elezioni, torni in auge l’alzabandiera e il passaggio in rassegna delle truppe, raccomanderei agli studenti di impegnarsi nello studio, nel confronto delle idee, nel coltivare la tolleranza e il senso critico e anche un po’ di senso dell’umorismo, essenziale per prendere nella maniera giusta messaggi di questo tenore”.