Vaccini Covid aggiornati ad Omicron: dal 15 settembre via alla somministrazione. 177 le prenotazioni

12/09/2022 - Dal 15 settembre anche nelle Marche partirà la somministrazione dei vaccini per il Covid aggiornati alla variante Omicron. Le prenotazioni che si sono da poco aperte hanno visto, fino a ieri, 177 richieste.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, i vaccini a m-RNA aggiornati ad Omicron 1(Pfizer e Moderna) saranno somministrati come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Dunque, verranno automaticamente somministrati a chi si prenoterà per ricevere la terza e quarta dose. Chi si vaccina per la prima volta o deve ricevere la seconda dose, avrà invece i vaccini “precedenti”, fino ad esaurimento scorte. Alle ore 17 di lunedì 12 settembre, nelle Marche erano 177 i prenotati per ricevere i vaccini aggiornati. Di questi 150 sono riferiti alla quarta dose e 27 alla terza dose.



La quarta dose, in base alle raccomandazioni già previste, è rivolta persone di età superiore ai 60 anni, ai soggetti fragili di qualunque età, agli operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. La seconda dose booster (ossia la quarta dose) può essere effettuata almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della precedente dose o in caso di infezione, dalla guarigione.



Attualmente i centri vaccinali operativi sono in provincia di Pesaro-Urbino a AOR Marche Nord Pesaro Urbino Bocciodromo, via Neruda; Fano Centro Ortofrutticolo CODMA, via Tommaso Campanella 1. In provincia di Ancona AOUR Torrette di Ancona Ancona Impianto Sportivo Paolinelli, Via Schiavoni; Jesi: poliambulatorio, via Guerri 9/1; Fabriano Ambulatorio Vaccinazioni, via Turati 51; Senigallia Ambulatorio Vaccinazione, via Po 13. In provincia di Macerata a Macerata Punto Vaccinale, Località Piediripa, Via Teresa Noce 22, Civitanova Marche Ex Magazzino Farmacia Comunale, via Giobetti; Matelica Ex Hotel AGIP, via Merloni 8; Camerino Spazi Comunali, loc Vallicelle. In provincia di Fermo a Montegranaro Presidio Ospedaliero. In provincia di Ascoli Piceno a San Benedetto del Tronto Struttura via Vittorio Veneto; Ascoli Piceno Casa della Gioventu', via Abruzzo.

E' inoltre possibile effettuare la vaccinazione anche presso le farmacie aderenti e i medici di medicina generale.