Le ragioni delle imprese: Confartigianato, Confcommercio e Cna Marche presentano un manifesto programmatico ai partiti

2' di lettura

10/09/2022 - Le elezioni politiche del prossimo 25 settembre sono un momento cruciale non solo per il futuro dell’Italia ma anche per le Marche che saranno rappresentate dai candidati eletti in Parlamento.

La mobilitazione delle Organizzazioni, per far valere le ragioni delle Imprese, non è quindi solo a livello nazionale ma anche territoriale per questo Cna, Confartigianato e Confcommercio Marche hanno deciso di organizzare un incontro congiunto con i rappresentanti delle forze politiche presenti nei Collegi Plurinominali marchigiani. L’evento si terrà martedì 13 settembre alle ore 18.15 presso la Sala Conferenze ‘Terzo Censi’ sita al piano terra del PalaPrometeo (ex PalaRossini), Strada Provinciale Cameranense, Ancona e rappresenterà un importante momento di confronto con la politica su temi ad oggi prioritari e di forte interesse per le imprese del nostro territorio, alla presenza di una ricca e variegata platea di imprenditori.

L’incontro prenderà le mosse dal ‘Manifesto congiunto delle categorie economiche’, un documento, frutto del lavoro sinergico di Confartigianato, Confcommercio e Cna Marche, che sarà presentato ai rappresentanti politici chiamati ad esprimersi e ad impegnarsi sulle tematiche più importanti per le Imprese. Il Manifesto è composto da nove punti programmatici considerati prioritari per il mondo del Terziario e della Manifattura, che stanno affrontando un periodo di grande difficoltà e chiedono al nuovo Parlamento e al nuovo Governo, un impegno straordinario per superare la crisi e far ripartire lo sviluppo.

Le linee programmatiche e le richieste ai politici saranno illustrate dai Presidenti regionali delle tre Organizzazioni che stimoleranno gli interventi dei candidati alle elezioni sui temi cari all’imprenditoria locale. Saranno dunque Emanuele Pepa (Presidente Confartigianato Marche), Giacomo Bramucci (Presidente Confcommercio Marche) e Paolo Silenzi (Presidente Cna Marche) ad introdurre i punti del ‘Manifesto’ e a chiedere impegni concreti ai candidati.

Questa è infine la lista dei partiti, con il relativo rappresentante, che parteciperanno all’incontro di martedì prossimo: Lucia Albano (Fratelli d’Italia), Mauro Lucentini (lega Nord), Maria Valentina Vezzali (Forza Italia), Tablino Campanelli (Noi Moderati), Marco Bentivogli (Partito Democratico), Patrizia Terzoni (Impegno Civico), Gabriele Santarelli (Movimento 5 stelle), Tommaso Fagioli (Azione e Italia Viva), Massimo Gianangeli (Italexit), Fabio Sebastianelli (Alternativa per l’Italia), Giovanni Fraticelli (Unione Popolare con De Magistris).