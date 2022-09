Civitanova come vetrina dello sport, fa tappa in città la manifestazione Sport live, ecco l’ordinanza relativa alla viabilità

8' di lettura

08/09/2022 - Fa tappa in città la seconda edizione della manifestazione Sport live, ideata lo scorso anno per promuovere la pratica sportiva a 360° soprattutto tra i giovani. Sabato 10 e domenica 11 settembre, piazza XX Settembre e il lungomare sud diventeranno un’enorme palestra a cielo aperto per il coloratissimo mondo dello sport marchigiano. Dalle ore 09.00 alle 20.00 saranno in vetrina, in oltre 30 postazioni di esibizione, 60 società di ogni genere e categoria sportiva che in maniera gratuita daranno al pubblico la possibilità di provare le diverse discipline.

Ospite alla conferenza stampa, che si è svolta stamattina nella Sala Giunta del Comune, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, che ha illustrato ai giornalisti i dati ragguardevoli dello sport in una regione che vanta 11 mila tesserati. Presenti il Sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore allo Sport Claudio Morresi, Domenico Rita della “Publiart 2000” organizzatrice dell’evento e Giovanni Torresi, vicepresidente vicario Coni Marche.

Spot live si aprirà sabato alle ore 10.00, presso la Palazzina Sud del Lido Cluana, dove si svolgerà un convegno a tema su: "Lo sport prima e dopo la pandemia, parlano i campioni” e conferenze con ospiti di livello mondiale come lo schermidore (fiorettista) neo campione del mondo Tommaso Marini, Ario Costa, Walter Magnifico ex campioni di basket, la campionessa mondiale paraolimpica detentrice del record mondiale del lancio del peso Assunta Legnante.

Domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 spazio alla pratica. Due le macro-aree ricavate: quella centrale comprende Piazza XX Settembre, che sarà destinata a calcio, tennis, karate, ginnastica ritmica e ginnastica artistica e Varco sul Mare con basket, boxe, volley maschile e femminile, soft air, danza, pattinaggio, equitazione, judo, ginnastica artistica e ritmica. L’altra area è quella del litorale sud, con il lungomare Piermanni trasformato in bike zone, e zeppo di postazioni quali: minimoto, yoga, simulatori di volo, paramotore, atletica, scherma, dieta moving, majorette, pilates, nordic walking, nuoto, danza del ventre, arti marziali, tennis da tavolo, hip hop. In spiaggia, padel, kitesurf, vela, sub. Infine, la zona della Biblioteca comunale dove ci saranno arcieri de tiro con l’arco, tiro al bersaglio e nell’area del verde attrezzato soft air, yoga, football americano, pallamano, rugby.

«L’idea è nata nel periodo della pandemia, quando i ragazzi erano a casa alle prese con didattica a distanza e attività sportiva sospesa – ha dichiarato Domenico Rita – Quest’anno la manifestazione ha cambiato format ed è cresciuta, ci hanno contattato in tanti, molte società sportive da fuori città, e abbiamo inserito anche discipline paralimpiche. Torno a ringraziare l’Amministrazione Comunale di Civitanova, la Regione Marche ed il CONI per il sostegno alla manifestazione».

«Accogliamo con molto piacere questa seconda edizione – ha detto il sindaco Ciarapica – lo scorso anno la giornata ha avuto un successo incredibile e ci auguriamo che anche questo fine settimana tanti bambini e giovani possano trovare occasioni di sano divertimento cimentandosi gratuitamente in discipline anche considerate minori, che altrimenti non avrebbero facilmente conosciuto. La maggiore estensione dei campi e luoghi di pratica è la dimostrazione che sono cresciuti interesse e partecipazione delle società e ne siamo davvero felici».

«Iniziative promozionali come queste sono molto importanti per lo sport – ha commentato il presidente Luna, ringraziando l’Amministrazione comunale e Domenico Rita per l’organizzazione della due giorni. Nella nostra regione pullulano gli eventi sportivi e non a caso in questo settore siamo in vetta alla classifica. Complimenti a Civitanova per aver investito sull’orientamento e la formazione dei giovani».

«Il modo migliore per far appassionare un bambino allo sport è farglielo provare – ha spiegato Torresi. Avviare un giovane allo sport è la maniera migliore per renderlo sano e felice e questo tipo di manifestazioni sono fondamentali».

«Ringrazio i vertici del Coni Marche per essere qui oggi a presentare questa manifestazione che lo scorso anno ha riscosso tanto successo – ha concluso Morresi. Civitanova offre davvero tante occasioni ed eventi di richiamo, che in molti ci invidiano. Chi cerca di sminuire il lavoro che si sta facendo, come è successo per Spot live, non fa né il bene di Civitanova né dello sport».

L’evento è patrocinato da: Comune di Civitanova Marche, Regione Marche, Coni, Comitato Italiano Paralimpico.

Ecco l’ordinanza relativa alla viabilità:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota prot.n. 57318 del 7/9/2022 della Dirigente III Settore del Comune di Civitanova Marche con la quale si comunica che la ditta Publiart 2000 di Rita Domenico - via Mazzini , 72 Civitanova Marche P.I. 01511490433 è autorizzata ad organizzare Domenica 11 settembre 2022 l'evento denominato SPORT LIVE IL FESTIVAL DELLO SPORT MARCHIGIANO in piazza XX Settembre , Varco Sul Mare e Lungomare S.Piermanni ;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 386 del 26/08/2022 avente per oggetto “ Sport Live Il Festival dello Sport Marchigiano II Edizione Compartecipazione del Comune di Civitanova Marche “ ; ; VISTO il piano di sicurezza per la manifestazione redatto dal soggetto organizzatore e acquisito con prot.n. 53961 del 23/8/2022 ;

CONSIDERATO che nelle vie ed aree pubbliche interessate alla manifestazione è necessario disciplinare il transito e la sosta dei veicoli per evidenti ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica; RICHIAMATA la direttiva prot. n. 10774 del 3 Marzo 2011 avente per oggetto “Organizzazione eventi, manifestazioni, servizi di viabilità, interventi per la sicurezza ed opere pubbliche” ; VISTO l’art.107 del T.U.E.L. con il quale vengono disciplinati i compiti e le funzioni dei dirigenti; VISTO il Decreto Sindacale n° 8 del 02.05.2022 prot. n. 26542 di attribuzione incarico dirigenziale relativo al VII Settore Attività Produttive e Polizia Locale e l’incarico di posizione organizzativa attribuito alla sottoscritta che prevede la firma delle ordinanze di viabilità;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° e 7 del C.d.S., D.l.vo n. 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

O R D I N A

per i motivi in premessa citati quanto segue .

Piazza XX Settembre : dalle ore 14.00 di sabato 10/9/2022 alle ore 21.00 di domenica 11/9/2022 divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dagli organizzatori, di polizia e di soccorso;

Area di parcheggio a pagamento Varco sul Mare : dalle ore 01.00 di sabato 10/9/2022 alle ore 21.00 di domenica 11/9/2022 divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dagli organizzatori che espongono specifico contrassegno;

Via di collegamento tra via T.Speri e Largo Paul Harris : dalle ore 8.00 alle ore 20,00 di domenica 11/9/2022 divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, ambo i lati, eccetto quelli a servizio dei disabili che espongono specifico contrassegno;

Lungomare S.Piermanni , in entrambe le corsie, nel tratto compreso tra via T.Speri e via Bainsizza, e nelle aree di parcheggio con ingresso nel suddetto tratto di strada: dalle ore 06,00 alle ore 21,00 di domenica 11/9/2022 il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli di emergenza, di soccorso e di polizia;

Tutte le vie afferenti sul Lungomare S. Piermanni nel tratto compreso tra via T.Speri e via Bainsizza: dalle ore 06.00 alle ore 21.00 di domenica 11/9/2022 il divieto di transito per tutti i veicoli .

DISPONE

I veicoli in transito sul Lungomare S.Piermanni con direzione sud/nord vengono deviati in via Bainsizza , mentre quelli in transito con direzione nord /sud vengono deviati all’intersezione tra via S.di Santarosa / via C.Menotti e potranno ritornare sulla viabilità principale da via S.di Santarosa e via Trento .

All’altezza dell’intersezione di via L. da Vinci con via Trento , di via Matteotti con via S.di Santarosa ( altezza bar Giardino ) , sulla rotatoria “ Pellegrini “ di via A.Moro , dovranno essere collocati a cura dell’organizzazione dei cartelli informativi che riportano la dicitura “ Lungomare Sud chiuso al traffico per manifestazione sportiva “.

Il posizionamento e la rimozione della segnaletica sarà a cura dell’organizzazione d’intesa con il Servizio Segnaletica comunale .

Si dà atto che l'attuazione dei piani di sicurezza e sanitario previsti per la manifestazione sono a carico dell'organizzazione, la quale metterà a disposizione un adeguato numero di movieri, debitamente attrezzati, per presidiare gli sbarramenti al traffico veicolare previsti.

Il presente provvedimento, in caso di rinvio per maltempo, ha valore anche per la data successiva stabilita dall'organizzazione.

Il Comando di Polizia Locale dovrà garantire la regolare circolazione stradale nelle zone interessate ed, in caso di comprovata necessità, l’Ufficiale in servizio è autorizzato ad apportare ulteriori modifiche alla circolazione oltre a quelle già previste nel presente provvedimento.

Copia dell’atto viene trasmessa al sig. Rita Domenico quale legale rappresentante della ditta Publiart 2000 PEC publiart.2000@pec.it , al Dirigente V Settore, al Dirigente III Settore , all’azienda partecipata Civita’s srls , alle Forze dell’Ordine, alla Croce Verde, ai VV.FF, all’ATAC , alle Aziende di trasporto pubblico locale per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito del Comune di Civitanova Marche, nella sezione “ Amministrazione Trasparente / Provvedimenti “