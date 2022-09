Urbino: Maltempo, in arrivo temporali anche di forte intensità nelle zone interne

1' di lettura

07/09/2022 - La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile della Regione Marche ha emesso un messaggio di allerta meteo per temporali valevole per la giornata di domani, giovedì 8 settembre 2022.

Evoluzione

Flussi occidentali in quota a debole curvatura ciclonica determineranno, sulle Marche, una fase di tempo variabile e a tratti instabile.



Previsioni per giovedì 8 settembre 2022

Cielo: irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella prima parte della giornata e verso sera

Precipitazioni: al mattino previste precipitazioni sparse nelle zone interne, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Nella seconda parte della giornata non si escludono locali e brevi fenomeni

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi

Venti: da sud-ovest nelle zone interne, da sud-est lungo la costa, prevalentemente di moderata intensità

Mare: poco mosso, al più mosso nella seconda parte della giornata

Fenomeni Particolari: nessuno



Previsioni per venerdì 9 settembre 2022

Cielo: poco o parzialmente nuvoloso, con qualche addensamento più consistente nel settore interno e nel settore meridionale della regione

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi, più probabili nel settore centro-meridionale e durante le ore pomeridiane

Temperature: in lieve diminuzione nei valori massimi

Venti: deboli o moderati sud-occidentali

Mare: poco mosso o mosso

Fenomeni Particolari: nessuno



Previsioni per sabato 10 settembre 2022

Cielo: poco nuvoloso, con qualche addensamento cumuliforme più consistente nelle zone montane durante le ore più calde

Precipitazioni: non si escludono locali e brevi piovaschi pomeridiani, più probabili sul settore settentrionale

Temperature: senza variazioni di rilievo

Venti: deboli di direzione variabile

Mare: poco mosso

Fenomeni Particolari: nessuno



Messaggio di allertamento nr.35/2022 del 7/9/2022

Inizio validità ore 00:00 di giovedì 8 settembre

Fine validità ore 14:00 di giovedì 8 settembre