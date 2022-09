Jesi: Notte Azzurra, le novità dell'edizione della ripartenza

3' di lettura

07/09/2022 - L'assessore Animali: "Evento apprezzato dalla città torna con alcune novità". La conduzione delle esibizioni, presentazioni delle squadre e importanti premiazioni sarà curata da Cristina Carnevali e Giancarla Esposto.

Sabato 10 settembre a partire dalle ore 16 torna l'evento sportivo dell'anno, la Notte Azzurra. Ben 65 associazioni e società sportive hanno risposto alla chiamata ed avranno a disposizione i propri stand allestiti all'interno dei giardini pubblici, nel parco dell'antistadio, e lungo viale Cavallotti (chiuso per la festa nel tratto compreso tra l'intersezione con via Montecarotto ed il semaforo). Sarà come sempre l'occasione per divertirsi, provare discipline, conoscere da vicino ogni società, dirigenti e allenatori, istruttori che con profonda passione si occupano dei loro atleti.

Sul palco allestito nello spazio dinanzi ai giardini dell'antistadio, a partire dalle ore 17, Cristina Carnevali e Giancarlo Esposto presenteranno alcune squadre prossime all'avvio dei campionati, inoltre si esibiranno le scuole di danza della città e si terranno delle premiazioni (oltre 20) per società e atleti che nel corso dell'anno si sono distinti nelle discipline sportive.

“Con poco tempo a disposizione, dovuti alle elezioni, siamo comunque riusciti a confermare una festa di successo e apprezzata dal pubblico”, così l'assessore allo sport Samuele Animali. “Questa edizione cercherà di accendere i riflettori sul grande connubio tra sport e sociale: presenti squadre e atleti con disabilità, come anche progetti di sensibilizzazione per i giovani”. Importante in quest'ottica, la presenza di Jesi Clean: la società tutta giovane ed aperta alla città intera si occuperà di ripulire l'area dedicata alla festa, per fornire ai partecipanti un messaggio, ossia quello di trovare pulito e conservare la stessa condizione anche dopo la Notte Azzurra. Poi i volontari di Jesi Clean si sposteranno su viale Verdi, sempre per ripulire la zona.

La grande novità di questa edizione è proprio la location dei giardini pubblici: la festa si sposta dal centro storico, "garantendo una distribuzione dei partecipanti su una zona più ampia, con maggior gestione di sicurezza e riuscita della festa. La parte più difficile è stata quella di provvedere ad illuminare la festa, ma gli uffici comunali sono stati pronti a rispondere alle nuove esigenze di tutte le società.

Al fine di recare meno disagio ai residenti, si è deciso di chiudere il tratto del viale da via Montecarotto.

Durante la Notte Azzurra, intorno alle 21, verrà proiettato per la prima volta un lavoro sul fondatore della scuola di scherma più famosa al mondo, Ezio Triccoli, prodotto da Subwaylab. Il regista Jonathan Soverchia racconta così del filmato, pensato dal precedente assessorato, partito circa un anno e mezzo fa ed assegnatario di un bando regionale, finanziato anche dal Comune di Jesi e Marche Film Commision, “Abbiamo voluto rappresentare l'esperienza di Ezio Triccoli sul campo di prigionia in sud Africa, durante la II guerra mondiale, Zonderwater, che dà anche il titolo al filmato. È un corto di 15 minuti pensato anche come trailer di un futuro lungometraggio. Le musiche sono dei Litfiba. Idea e sceneggiatura di Anna Concetta Consarino, prodotto appunto da Subwaylab”.

Chiuderà la serata sul palco un'esibizione particolare con musiche originali a cura della PRO LOCO, che ha fornito una importante collaborazione con il comune per tutta l'organizzazione dell'evento.