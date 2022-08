Pesaro: Pesaro sbarca a New York. Ricci e Vimini: "Stiamo costruendo una programmazione per una Capitale Italiana della Cultura internazionale"

1' di lettura

30/08/2022 - Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 sbarca anche a New York. Oggi il sindaco Matteo Ricci, il vice sindaco e presidente del Rossini Opera Festival Daniele Vimini, e il direttore generale del Rof Cristian Della Chiara hanno incontrato il Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele:

«insieme a lui – spiega Ricci – e con Italian Cultural Institute, stiamo organizzando un grande evento per l’autunno del 2023 con imprese, tour operator, cibo italiano e la musica di Rossini. Stiamo costruendo una programmazione internazionale particolare verso l’Europa, gli USA, il Giappone e la Corea. La Capitale italiana della Cultura è una grande opportunità per fa conoscere Pesaro e Urbino e le Marche in Italia e nel Mondo», ha concluso.