Pesaro: Salvini a Pesaro, presentata la squadra di candidati alle elezioni Politiche 2022

1' di lettura

23/08/2022 - Tutto pronto per le elezioni 2022. Martedì pomeriggio presso l’Hotel Excelsior di Pesaro, si è tenuta una conferenza targata Lega per presentare la squadra di candidati alle elezioni Politiche del 25 settembre.

A margine della conferenza Il segretario federale della Lega Matteo Salvini, ha parlato così ai giornalisti presenti: “Sono orgoglioso di poter iniziare la campagna elettorale dalle Marche. Vogliamo promettere poco e mantenere tutto. Le nostre priorità sono legate a tasse, lavoro e sicurezza”.

E poi aggiunge: “I fatti di cronaca nera sono davvero tanti. Potete tranquillamente immaginare che contrasteremo immigrazione e sbarchi. Nelle Marche, seppur con tutta la scaramanzia del caso, contiamo di vincere ovunque. C’è vogliamo di cambiamento. Abbiamo scelto persone molto valide che formeranno una bellissima squadra”.



Dopo anni di sinistra, anche Pesaro potrebbe cambiare orientamento. Alla domanda in questione Salvini ha riposto così: “Stiamo lavorando, ma una cosa per volta. Sarò in giro per l’Italia. Una città straordinaria come Pesaro sicuramente meriterebbe qualcosa in più”.



Come da programma, alla conferenza erano presenti candidati e rappresentati di lista: Alessandro Amadio, Mirco Carloni, Laura Laviano, Giorgia Latini, Silvana Ghiretti,Riccardo Augiusto Marchetti, Elena Campagnolo, Giuliano Pazzaglini, Mauro Lucentini.

Di seguito alcune foto della conferenza odierna: