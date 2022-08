Civitanova: Elezioni politiche, presentate le liste: Claudio Morresi a sorpresa nella lista Forza Italia, ma il Maceratese rischia di sparire

5' di lettura

23/08/2022 - È Claudio Morresi la (piccola) sorpresa dell’ultima ora nelle liste ufficiali per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Il vicesindaco di Civitanova è stato inserito da Forza Italia al quarto e ultimo posto del listino per il proporzionale, quindi con possibilità praticamente nulle di essere eletto: una candidatura di servizio, che lo pone praticamente nella stessa condizione dell’altra rappresentante cittadina a questa tornata elettorale, Mirella Emiliozzi. La deputata uscente sarà al quarto posto del listino del proporzionale per il Movimento 5 Stelle, di fatto senza chance di farcela, ma in più è stata scelta anche per correre al collegio uninominale di Macerata come rappresentante pentastellata: anche in questo caso molto difficile l’elezione, dovendo sopravanzare i candidati del centrodestra (l’assessore regionale alla cultura Giorgia Latini, che dopo aver lasciato la Camera nel 2020 per accettare il ruolo nella giunta Acquaroli ora si appresta a lasciare di nuovo Ancona per Roma), del centrosinistra (l’ex rettore di Unicam Fulvio Esposito) e del duopolio Azione-Italia Viva (Mariano Calamita, sindaco di Appignano).

In generale, il Maceratese e in particolare la fascia costiera rischiano di avere una rappresentanza in Parlamento ridotta al lumicino. Per la Camera, detto del collegio uninominale 2, quello di Macerata, dove la grande favorita è una fabrianese che vive ad Ascoli come Latini (e in corsa c’è anche il potentino Daniele Cardinali del Partito Comunista; completano la corsa Katiuscia Delmonte per Italexit, Simone Marincioni per Unione popolare con De Magistris, Alessandro Perugini per Italia sovrana e popolare e Clara Ferranti per Alternativa per l’Italia), anche al proporzionale le carte da giocare sono pochissime. Il Pd presenta Irene Manzi, Augusto Curti, Alessia Morani e Antonio Gritto; Verdi Sinistra Luisa Serroni, Sandro Bisonni, Gioia Santarelli e Pier Francesco Corvino; Impegno Civico Di Mario Patrizia Terzoni, Roberto Biagiotti, Anita Likmeta e Stefano Catini; il Terzo Polo è al via con Tommaso Fagioli, Maria Rita Morganti, Fabio D’Erasmo e Maria Ambrogini; Il Movimento 5 Stelle con Giorgio Fede, Rossella Accoto, Gabriele Santarelli e Mirella Emiliozzi; Fratelli d’Italia con Lucia Albano, Antonio Baldelli, Rachele Silvestri e Andrea Balestrieri; la Lega con Riccardo Marchetti, Elena Campagnolo, Giuliano Pazzaglini e Silvana Ghiretti; Forza Italia con Valentina Vezzali, Stefano Aguzzi, Donatella Forlini e Claudio Morresi; Noi Moderati con Giulia Marchionni, Franco Rosini, anna Virginia Vincenzoni e Paolo Piccinelli; Italexit con Massimo Gianangeli, Michele Carota, Valerio Medici e Daniela Rastrelli; Italia sovrana e popolare con Marco Rizzo, Marianella Fioravanti, Stefano Rosati e Catia Jachetti; Partito Comunista con Roberta Coletta, Ruggero Giacomini, Michela Procaccini e Marco Pucci; Alternativa per l'Italia con Fabio Sebastianelli, Clara Ferranti, Oscar Piergallini e Lorena Narcisi; Unione popolare con De Magistris, infine, schiera Arianna Buda, Gianmarco Mereu, Barbara Michieluzzi e Giovanni Fraticelli.

La speranza più concreta per il Maceratese e in particolare per la riviera è al Senato e in particolare al collegio uninominale per il Senato Marche Sud. Il centrodestra, infatti, schiera la portorecanatese coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, che è ovviamente la favorita numero 1 per l’elezione. La sfida sarà verosimilmente tutta maceratese, visto che il centrosinistra le oppone la morrovallese ex presidente di Cna Marche Mirella Gattari. Le alternative sono Roberto Cataldi (Movimento 5 Stelle), Fabio Urbinati (Azione-Italia Viva), Andrea Spalletti (Italexit), Elena Compagnucci (Unione popolare con De Magistris), Filippo Pannelli (Italia sovrana e popolare), Cristiana Di Stefano (Alternativa per l’Italia) e Danilo Berardi (Partito Comunista).

Poche, pochissime le chance invece per i tre posti da assegnare nel collegio proporzionale unico Marche per il Senato, con la morrovallese Rosita Platinetti al secondo posto del listino di Azione-Italia Viva con chance irrisorie di giocarsela. Qui il Pd schiera Alberto Losacco, Rosetta Fulvi e Daniele Vimini; Verdi Sinistra va con Caterina Di Bitonto, Michele Verolo e Maria Rosa Conti; Impegno Civico Di Maio con Primo Di Nicola, Antonella Giordano e Piermario Bagoncelli Ottaviani; +Europa presenta Pierpaolo Loffreda, Stefania Onorato e Paolo Luzietti; il Terzo Polo Fabio Urbinati, Rosita Platinetti e Alessandro Bagoni; Movimento 5 Stelle va con Roberto Cataldi, Veruschka D’Ascenzio e Sergio Romagnoli; Fratelli d’Italia con Guido Castelli, Romina Gualtieri e Pasquale Ricchiuti; Lega con Mauro Lucentini, Laura Laviano e Alessandro Amadio; Forza Italia con Jessica Marcozzi, Gianluigi Tombolini e Alessandra Di Emidio; Noi Moderati con Tablino Campanelli, Tiziana Riservati e Girolamo Martino; Italexit con Enzo Palladino, Emanuela Merli e Andrea Spalletti; Italia sovrana e popolare con Fabio Pasquinelli, Paola Raponi e Luciano Meconi; Partito Comunista con Patrizia Serafini e Gianfranco Mancini; Alternativa per l’Italia con Cristiana Di Stefano, Gabriele Cinti e Rita Boccia; Unione popolare con De Magistris a schierare Davide Fiordelmondo, Alejandra Patricia Arena e Raffaelino Tumino.

