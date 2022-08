Fano: Il paese dei balocchi torna in Piazza Bambini del Mondo, per quattro giorni dedicati ai più piccoli

2' di lettura

18/08/2022 - Il Paese dei Balocchi è pronto ad invadere piazza Bambini del Mondo, da giovedì 18 agosto, a partire dalle ore 18:00. Suggestivo il tema che unisce le proposte dell’edizione 2022 del Paese dei Balocchi: spettacoli, incontri, laboratori, allestimenti, avranno come comune denominatore il tempo.

Tante le attrazioni proposte, dalle più storiche come in bocca alla balena, la casa della Fata Turchina, il campo dei miracoli, Lucignolo sparaballe, il Ludobus dei balocchi, ma alle novità del 2022 come lo spazio SLURP dedicato all’educazione alimentare dei più piccoli ed il parco di Mangiafuoco, un luogo aperto a grandi e piccini in cui poter provare, o ritrovare, i giochi genuini e attivi di un tempo, realizzato a cura dell'Associazione Vivamente.

Il programma della giornata di giovedì 18 è ricco di eventi ed attività, che partiranno nel tardo pomeriggio. I laboratori ludico-creativi, in collaborazione con l’Associazione Apito Marche ed il Centro Diego Fabbri, saranno realizzati a cura di Cinzia Antinori e Marina Bragadin, dal titolo: “Abbiamo tempo da perdere?”.

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 si potrà assistere al laboratorio: “Il tempo dei libri. Come vivere a lungo ed essere felici leggendo tante storie”, letture e piccole attività per conoscere la biblioteca, a cura della Mediateca Montanari insieme ai lettori volontari "Nati per Leggere" di Fano.

Elisa Ridolfi e Marta Mancini in “Tic-Tac, Il Tempo Va A Tempo” realizzeranno un laboratorio musicale per bambini fino a 10 anni: dalle 20.45 alle 21.30 (fascia 0-5 anni) dalle 21.30-22.10 (fascia 6-10 anni), in collaborazione con il Centro Diego Fabbri.

Alle ore 21:00 in Palco Piazza, è in programma l’attesissimo incontro con Luca Barbarossa, che sarà nominato Sindaco de “Il Paese dei Balocchi” 2022 e riceverà la fascia da Tony Bungaro.

Gli spettacoli della sera saranno a cura degli Artisti di Strada, “Creme & Brulè In Circo Cerini - l’unico circo con gli animali di fuoco”. Per le strade del Paese dei Balocchi si potrà incontrare anche il “Brigante Tartaglione”, che regalerà giochi a tutti coloro che parteciperanno ad un esilarante quiz.

A partire dalle ore 22.30 in palco Piazza sarà possibile assistere al concerto di uno storico gruppo fanese Borghetti Bugaron Band, che da 34 anni si esibisce che nel tipico dialetto della zona del porto.

L’ingresso è sempre libero e gratuito, con un contributo volontario per spettacoli e laboratori divertenti e di qualità.