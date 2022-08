Fano: Quindicenne in moto tampona un suv e finisce in ospedale

1' di lettura

16/08/2022 - Un 15enne si è scontrato con un suv nel pomeriggio di martedì.

Erano circa le 17 quando il giovane fanese, in sella a una moto, è finito contro la vettura di un cinese di 51 anni residente a Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona. Entrambi stavano circolando in direzione Pesaro lungo via Pisacane a Fano, di fronte al Centro Tim e a pochi metri dalla stazione degli autobus e di quella ferroviaria.

Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso in codice verde. Lievissimi danni ai veicoli, come rilevato dalla polizia locale. Pochi giorni fa, appena alcuni metri più indietro, madre e figlio erano state investite sulle strisce pedonali da una vettura in uscita dalla nuova rotatoria che unisce via Pisacane e via Veneto.