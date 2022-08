ANCE Marche: "Attenzione nella scelta dei candidati"

1' di lettura

16/08/2022 - L’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili delle Marche (ANCE) guidata da Stefano Violoni, insieme alle rappresentanze territoriali , Rodolfo Brandi (ANCE Pesaro), Fabio Fiori ( ANCE Ancona), Carlo Resparambia (ANCE Macerata), Massimiliano Celi (ANCE Fermo) e Massimo Ubaldi (ANCE Ascoli Piceno) è chiara sull’argomento:

“Ci sembra evidente che la tornata elettorale del 25 Settembre per la nostra Regione rappresenti un appuntamento di fondamentale importanza. Avere dei validi, rispettosi ed attenti referenti politici a livello Nazionale, per noi rappresenta un traguardo irrinunciabile”.

“Nei prossimi mesi si darà vita ad azioni politiche-decisionali che cambieranno il modo di pensare la nostra regione e queste scelte sarebbe bene venissero indicate da Senatori e Deputati appartenenti al territorio, perché conoscitori attenti delle problematiche e perché proprio al territorio rispondono. Per troppo tempo si è prestato il fianco ad accordi di partito a scapito della rappresentanza territoriale; ora non ce lo possiamo più permettere”.

“Chiediamo e pretendiamo di poter dar vita ad una sana competizione tra i vari candidati della nostra regione. Per anni abbiamo lavorato al fianco delle istituzioni, ed oggi, a valle di tutti i rapporti costruiti nel tempo con le varie amministrazioni, a tutti i livelli, riteniamo di poterci avvalere di una vasta schiera di rappresentanti politici capaci di sostenere e rappresentare le istanze di questo meraviglioso territorio. Come associazione regionale, rappresentata nei vari territori dalle strutture provinciali, conoscitori attenti delle varie tematiche (infrastrutturali , sisma 2016 , ambientali etc.) non escludiamo risultati eclatanti se questa non dovesse essere la linea di pensiero comune all’interno dei vari partiti”.