Fano: Lo spartitraffico come un trampolino: 30enne finisce in un fosso con l’auto

13/08/2022 - Un fanese di 30 anni è finito fuori strada in seguito a un pericoloso incidente autonomo.

L’episodio è avvenuto in via Vittorio Veneto a Mondolfo, poco prima dell’1 nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane ha perso il controllo della sua Fiat Punto, ha abbattuto un palo della segnaletica stradale ed è finito sullo spartitraffico. Quest’ultimo gli ha fatto da trampolino: la vettura è così ‘decollata’ ed è finita in un fosso oltre il guardrail.

Il 30enne non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri di Fano per fare chiarezza sulla dinamica, oltre al personale del 118.