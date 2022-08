Corsi di orientamento musicale (COM), stanziamento risorse finanziarie

1' di lettura

09/08/2022 - Su proposta dell’Assessore Regionale alla Formazione Stefano Aguzzi è stato stanziato l’importo di € 350.000,00 per ciascun anno 2023 e 2024 per i Corsi di Orientamento Musicale (COM) che hanno lo scopo di diffondere il gusto della musica e di sostenere i complessi bandisti e corali.

I corsi che potranno essere finanziati con le suddette risorse si distinguono in corso di tipo corale e di tipo bandistico e si svolgono in ciclo triennale.

I corsi sono promossi da Enti, Associazioni bandistiche e corali legalmente costituite e sono

organizzati dai Comuni, in regime di convenzione tra più Comuni e/o delle Unioni dei Comuni.

La funzione sociale delle bande musicali e corali assume connotati strategici nella vita di una comunità divenendo nel contempo strumento multidisciplinare; le bande per la loro natura e per il loro costante lavoro creano i presupposti per una crescita culturale, artistica della comunità alla quale appartengono, permettono l'integrazione tra generazioni favorendo l'interscambio di esperienze e rapporti umani tra giovani, adulti ed anziani.

La Regione Marche considera i Corsi di Orientamento Musicale promossi dalle bande musicali e corali un patrimonio dall'alto valore culturale ed artistico in quanto la musica è un linguaggio universale che aggiunge qualità alla vita e favorisce la coesione sociale.

La delibera approvata dalla Giunta regionale, andrà in approvazione definitiva nel primo Consiglio Regionale utile di Settembre.