Senigallia: Tre giovani con la droga, segnalati. Sanzionati due ubriachi

06/08/2022 - Numerosi i controlli di Polizia nei luoghi frequentati dai giovani nel corso del weekend. In tale occasione sono emersi episodi di uso di sostanze stupefacenti.

In un primo caso gli agenti della Squadra Volante, la scorsa notte, nel transitare in zona centro, fermavano un veicolo alla guida del quale vi era un 20enne lombardo in vacanza il quale si mostrava agitato. Gli agenti lo trovavano in possesso di un involucro contenete hashish. Il giovane pertanto veniva segnalato in Prefettura e gli veniva ritirata la patente di guida.

Nel corso di un controllo in zona ospedale, gli agenti fermavano un veicolo con a bordo due 20enni del pesarese. Il conducente veniva trovato in possesso di una piccola quantità di hashish e gli agenti provvedevano al sequestro ed alla segnalazione alla Prefettura.

Nel corso di un altro controllo, poi, gli agenti rintracciavano due giovani 18enni, lombardi, uno dei quali veniva trovato in possesso di diversi grammi di hashish che veniva sottoposto a sequestro e successiva segnalazione in Prefettura.

Sempre nella serata di sabato in zona ponte Garibaldi il personale in servizio di ordine pubblico per l’evento Summer Jamboree interveniva poiché un uomo teneva comportamenti molesti nei confronti dei passanti e nonostante l’intervento degli agenti proseguiva nel suo comportamento. Dopo poco gli agenti riuscivano a calmarlo ed ad allontanarlo, sanzionandolo per lo stato di ubriachezza in cui versava.

Nella giornata di sabato poi gli agenti intervenivano nei confronti di un 40enne veneto che già nei scorsi giorni aveva creato notevoli problemi in città legati all’abuso dell’alcol. L’uomo veniva controllato, in centro, in orario mattutino ed era visibilmente ubriaco, creando disturbo ai passanti Gli agenti con difficoltà riuscivano a placarlo ma lui dava in escandescenza. I poliziotti si trovavano dunque costretti a fermarlo e facevano intervenire anche il 118 che ne constatava lo stato di ubriachezza. Condotto in ospedale proseguiva in comportamenti aggressivi sia verbalmente che fisicamente. Per tali motivi l’uomo veniva denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio, veniva sanzionato per l’ubriachezza e gli veniva notificato il provvedimento del Questore di Ancona di divieto di ritorno a Senigallia