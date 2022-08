Urbino: Cesane, ciclista cade lungo un sentiero del bike park, difficoltoso intervento dell'elisoccorso

1' di lettura

01/08/2022 - Un ciclista è stato soccorso nella mattinata di ieri, domenica 31 luglio, sui monti delle Cesane, nel territorio comunale di Fossombrone, dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche.

L'uomo, un quarantenne, stava facendo un'escursione lungo un sentiero del Bike Park in compagnia del fratello quando è caduto rovinosamente.



Il recupero è stato reso difficoltoso dalla non facile individuazione dell'infortunato da parte dell'elisoccorso Icaro 02 a causa della fitta vegetazione. Dopo diversi sorvoli e grazie alle indicazioni fornite da terra, l’equipe di elisoccorso composta da rianimatore, infermiere e tecnico di elisoccorso del CNSAS, è giunta sul luogo dell’incidente.



Per la sospetta gravità delle lesioni il paziente è stato stabilizzato e subito trasportato presso l'Ospedale Regionale di Torrette.



Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche i Vigli del Fuoco di Urbino.