Jesi: Morro d'Alba: giovedì 28 luglio la tappa del Cantagiro

2' di lettura

27/07/2022 - Sono una ventina i cantanti che si sfideranno sul palco dello storico concorso canoro condotto da Marco Zingaretti, che ha anche la direzione artistica.

Morro D’alba, uno dei borghi più belli d’Italia, è pronto ad ospitare una serata di musica e sano intrattenimento. Giovedì 28 luglio farà tappa lo storico concorso nazionale canoro de “Il Cantagiro”. Con la direzione artistica e la conduzione di Marco Zingaretti scenderanno in gara circa 20 cantanti già selezionati nelle fasi delle audizioni che si contenderanno la vittoria ed i pass per le finali nazionali che anche quest'anno si svolgeranno nei primi giorni di settembre a Tivoli.

Fin dalle prime edizioni il format prevedeva la sfilata delle auto d’epoca con a bordo i cantanti in gara per le vie del paese o città ospitante e così sarà anche a Morro D’alba.

Lo storico concorso canoro è tornato nelle Marche da cinque anni, proprio grazie al conduttore Marco Zingaretti, che ha saputo ricreare in ogni tappa l'atmosfera magica delle serate anni 60/70/80.

Sono previste circa 20 auto che dopo il tour per le zone della località rimarranno fino a tarda sera. Oltre al concorso ed alla musica con bravissimi cantanti che saranno giudicati da una giuria presente, non mancherà l’ironia vista la partecipazione di Lucia Fraboni in arte Adalgisa Palpacelli che sarà presente con alcuni dei suoi personaggi.

Anno importante per Il Cantagiro che quest’anno compie 60 anni. Dallo storico concorso nazionale sono emersi grandi nomi della musica leggera italiana quali; Gianni Morandi, Adriano Celentano, Massimo Ranieri, Little Tony, Rita Pavone, Caterina Caselli, Paola Turci e tanti altri.

Le selezioni proseguiranno fino al prossimo 21 agosto quando la città di Chiaravalle riospiterà la Finalissima Regionale Marche con la conduzione di Marco Zingaretti e la presenza della cantante Francesca Alotta.

La serata di giovedì 28 luglio sarà organizzata dalla Pro Loco di Morro D’alba con il patrocinio del Comune di Morro d'Alba. In giuria sarà presente anche il direttore editoriale di viverejesi e avvocato Cristina Carnevali.