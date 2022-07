Garanzia Giovani, aperto il Bando per operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale anno 2022

1' di lettura

27/07/2022 - Aperto il bando per la selezione di 222 operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale per il periodo novembre 2022 – agosto 2023 (Misura 6 “Nuova Garanzia Giovani”).

Per l’attuazione dell’intervento la Regione Marche destina la somma di 1.094.593,20 euro. I progetti di servizio civile regionale ammessi sono 27, equivalenti a 114 sedi operative per 222 operatori volontari NEET da selezionare. La misura rappresenta un’opportunità formativa preziosa per i giovani, un arricchimento di conoscenze e occasione per acquisire un bagaglio di esperienze di valore.



I progetti, che dovranno prendere avvio il 1° novembre 2022, avranno una durata di 10 mesi con un orario di 25 ore settimanali. Agli operatori volontari spetta un assegno mensile di 444.30 euro lordi, una copertura assicurativa e una formazione generale e specifica della durata minima di 80 ore. Ai progetti finanziati da Garanzia Giovani potranno partecipare i giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Le domande dovranno essere presentate entro il 15/9/2022 sul sistema informatico SIFORM 2 (accessibile all’indirizzo https://siform2.regione.marche.it); la selezione dei candidati sarà effettuata dall’ente che realizza il progetto. Informazioni utili al seguente link: www.serviziocivile.marche.it