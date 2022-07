Crisi dell’export per la guerra in Ucraina, pubblicato il bando che assegna 3,6 milioni di contributi alle imprese marchigiane del settore industriale, artigianale e dei servizi

1' di lettura

27/07/2022 - La Regione Marche ha pubblicato il bando che assegna 3,6 milioni di euro di contributi una tantum a sostegno delle aziende marchigiane che hanno subito perdite a causa del conflitto russo ucraino. Beneficiare del sostegno pubblico sono le micro e piccole medie imprese esportatrici abituali in Ucraina, Russia e Bielorussia, e loro fornitrici, del settore industriale, artigianale e servizi.

Due linee di finanziamento per le quali le domande potranno essere presentaste dalle ore 9.00 del 1 agosto alle ore 9.00 del 26 settembre 2022 su modello di autocertificazione scaricabile digitalmente. Il provvedimento, ricorda il vicepresidente della Giunta regionale, rientra nel pacchetto di misure adottate dalla Regione per contrastare la crisi economica generata dal conflitto in corso, con risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali. Sostegni assegnati con diversi fondi che riguardano anche le imprese della pesca, la liquidità delle imprese, aiuti ai Consorzi e alle società consortili (compre Associazioni temporanee di imprese tra micro e pmi). Il bando emanato è quello relativo alla sola misura A (imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi). È consultabile ai seguenti link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Misure-Urgenti-Crisi-Economica

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche/Bandi/id_35130/5900