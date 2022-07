Ancona: sentiero impraticabile per la pioggia, bagnanti bloccati a Mezzavalle

1' di lettura

27/07/2022 - Decine di persone sono state portate via dalla spiaggia dal gommone dei vigili del fuoco

Il maltempo si abbatte su Ancona e le Marche, provocando disagi in particolare alla spiaggia di Mezzavalle. La pioggia infatti ha reso impraticabile il sentiero che porta alla provinciale e alle auto, impedendo di risalire alle decine di persone, tra cui famiglie con bambini, che si trovavano in spiaggia.

In loro soccorso sono intervenuti i sommozzatori e il nucleo nautico dei vigili del fuoco di Ancona che hanno raggiunto la spiaggia di Mezzavalle con il gommone. Le 32 persone presenti in spiaggia sono state prelevate e portate al molo di Portonovo. Visto il numero, sono stati necessari tre viaggi per portare tutti via da Mezzavalle.