Ancona Jazz torna live a piazza del Papa ad Ancona e alla Fattoria Le Terrazze di Numana.

28/07/2022 - Dopo una estate di grande musica, Ancona Jazz si avvia alla conclusione con le ultime date live. Giovedì 28 luglio si torna alla Fattoria Le Terrazze per "I suoni del grande cinema": un concerto dedicato alle musiche da film dei premi Oscar Ennio Morricone e Nino Rota. Un evento in collaborazione con Puglia Sounds "Programmazione Puglia Sounds 2022" e in condivisione con il Parco Naturale del Conero.

Protagonista il Duo Kairòs formato da Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica e Marco Colacioppo al pianoforte. È possibile partecipare all'evento con la formula cena + concerto alle 20, al costo di €37 (prenotazione obbligatoria) oppure solo concerto alle 21.30 ad un costo di €12 (prenotazione consigliata - posti limitati) con un calice di spumante di benvenuto incluso nel prezzo. Tutti i dettagli su www.fattorialeterrazze.it/archives/14036. Prenotazione e prevendita biglietti: Online su Vivaticket.com nel punto vendita Fattoria Le Terrazze di Numana e al tel. 071.9030054.

Venerdì 29 luglio ultimo concerto ad ingresso gratuito a Piazza del Papa con una formazione guidata dal chitarrista Simone Basile che omaggerà Wes Montgomery e Jimmy Smith. Sul palco insieme a Basile: Pierre Do Saneiro al sax tenore, Manrico Seghi all'Hammond e Giovanni Paolo Liguori alla batteria. Prossimi eventi: oltre al Jazz About quintet in concerto il giorno di Ferragosto presso l'Azienda Vinicola Moroder (Montacuto), la Rassegna ad ingresso libero organizzata nel borgo medievale di Offagna in collaborazione con Polo Museale e con il Comune di Offagna.

Due le date: il 13 agosto alle ore 21.30 in piazza del Maniero, protagonista il talentuoso chitarrista e compositore Francesco Zampini che presenterà il disco "Unknown Path" insieme al suo Quintet completato da Cosimo Boni alla tromba, Emanuele Filippi al pianoforte, Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Un gruppo selezionato dal bando "Nuova Generazione Jazz 2022". Il 20 agosto alle 21.30, al Parco di Villa Malacari, salirà sul palco una band eccellente selezionata nell'ambito del Bando NuovoIMAIE e guidata dal sassofonista Lorenzo Bisogno, con Manuel Magrini al pianoforte, Pietro Paris al contrabbasso, Lorenzo Brilli alla batteria, special guest Massimo Morganti al trombone.

In questa estate 2022 Ancona Jazz sta presentando un lungo programma di eventi che comprende concerti, mostre, libri, film e incontri, grazie al sostegno del Comune di Ancona, della Regione Marche e del Ministero della Cultura, con il coinvolgimento di diverse aree della regione grazie anche alla preziosa partnership con l'Ente Parco del Conero per il progetto "Jazz Takes the Green", con Puglia Sounds e con FIDAPA Ancona. Da 49 anni è una colonna portante della musica e della cultura italiana che, grazie alla grande passione per il jazz internazionale, in quasi mezzo secolo ha portato nel territorio marchigiano star mondiali come Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Art Blakey e Lionel Hampton. Il festival, con la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli, è parte del circuito I-JAZZ, European Jazz Network e Marche Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che aderisce al CMS-Consorzio Marche Spettacolo.

CONTATTI www.anconajazz.com tel. 347.6941597, e-mail info@anconajazz.com Prevendite su Vivaticket.com https://www.vivaticket.com/it/tour/ancona-jazz-summer-festival-2022/2118 Ufficio Stampa: Fiorenza Gherardi De Candei – tel. 328.1743236, info@fiorenzagherardi.com