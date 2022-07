Summer Jamboree: tutto pronto per l'edizione XXII, ecco il programma

17' di lettura

25/07/2022 - Summer Jamboree #22! Si iniziano a scaldare i motori a Senigallia e si torna a celebrare l’energia del Rock’n’Roll grazie alla “Hottest rockin’ holiday on Earth”! Dal 30 luglio al 7 agosto 2022 si svolgerà la XXII edizione del Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa.

Dopo un anno di stop forzato (il 2020) e l’edizione 2021 con tante limitazioni e senza balli, ritornano finalmente al completo tutti gli ingredienti per ricreare quella magia festivaliera che caratterizza il Summer Jamboree. Ci saranno i grandi concerti ad ingresso gratuito con la partecipazione di artisti internazionali in esclusiva per una line up indimenticabile e finalmente il ritorno dei balli Swing e Rock’n’Roll in grandi spazi all’aperto allestiti per l’occasione. Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con il sostegno di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.



Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia afferma: “Il Summer Jamboree è l’evento clou dell’estate senigalliese, già partita molto bene dal punto di vista turistico. Voglio ringraziare gli organizzatori del festival Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini e la Regione Marche che, attraverso un maggior contributo quest’anno, ci ha permesso di mantenere in città il Summer Jamboree che è un appuntamento importante per tutta la regione a livello di ricaduta turistica”.



“Ogni edizione è sempre stata importante per noi e i numeri lo dimostrano, ma quello che ci interessa migliorare ogni anno è il sentiment da parte del pubblico.” - afferma Alessandro Piccinini organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Angelo Di Liberto - “Abbiamo sempre cercato di associare al festival un’esperienza positiva e coinvolgente, sia per gli aficionados che per coloro che lo approcciano per la prima volta. Un momento positivo in tutti i sensi, dalla fruibilità del programma, all’accoglienza, fino all’accessibilità a tutti gli eventi in programma e questo ci ha distinto come evento di qualità, in cui si può stare bene e vivere una vacanza fuori dai luoghi comuni del divertimento. Ci aiutano a lavorare in questo senso la Regione Marche e il Comune di Senigallia grazie ai loro crescenti investimenti”. “Per quanto riguarda l’artistico, come ogni anno abbiamo voluto superarci e creare un programma dove non conta l’età, non conta essere un mito, ma in cui tutti meritano attenzione. Dal pianista appena diciottenne alla leggenda del rock’n’roll Chubby Checker che ha inventato anche balli come il twist e il limbo. Questa forbice di età ci dimostra come il festival possa andare avanti all’infinito, grazie anche alle band che fanno da trait d’union, come ad esempio gli Stargazers, che vengono a festeggiare al Summer Jamboree il loro quarantesimo anniversario, un one off mondiale perchè si riuniranno solo in occasione del festival.” - continua Angelo Di Liberto - “Sul palco si alterneranno tutti i generi: dal jazz allo swing, dal doo-wop al rockabilly arrivando al surf. Ci sarà una line up incredibile anche per quanto riguarda il ballo con 47 insegnanti internazionali dal Giappone alla California.” E aggiunge: “Ogni giorno è un giorno fantastico al Summer Jamboree, ma se devo consigliarne uno dico mercoledì 3 agosto con il concerto di Chubby Checker e tutti i giorni non può mancare una sosta anche in spiaggia con l’Hawaiian Beach sul Lungomare Mameli dove verranno distribuiti teli mare ecologici”.



"Un evento internazionale partito come iniziativa di nicchia per poi trasformarsi nel corso degli anni nella data più attesa in Europa da tutti gli appassionati della musica e della cultura Americana degli anni ’40 e ’50.” – conclude l’Assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini – “Per la Regione Marche è importante sostenere manifestazioni del genere con risorse importanti, perché attraverso questi appuntamenti riusciamo a far conoscere la bellezza della nostra Regione a visitatori che arrivano da tutto il mondo. Soprattutto dopo gli anni del Covid ed il conseguente blocco delle attività, il messaggio che questa giunta guidata dal presidente Acquaroli vuole lanciare è proprio di grande di vicinanza a tutti coloro che si danno da fare per promuovere il nostro territorio con iniziative di eccellenza, come lo è appunto il Summer Jamboree". Main guest dell’edizione 2022 la leggenda del Rock’n’Roll e padre del twist Chubby Checker, protagonista il 3 agosto DI UN GRANDE CONCERTO in cui si potranno ritrovare i suoi brani più famosi tra cui Let’s twist again, The Twist e Limbo Rock.



Novità in arrivo! Raddoppia quest'anno Beach-side Record Hop! che sarà sia sul lungomare di Levante che su quello di Ponente. Insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19 in quello che è divenuto negli anni un momento di ritrovo per tutti gli appassionati del Festival, ci sarà l'Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all'altezza del civico 93. Quest’anno le suggestioni dell’Hawaiian Party si trasformeranno infatti nell’Hawaiian Beach. Al posto del grande evento in spiaggia del mercoledì notte, tutti i giorni sul lungomare Mameli un pezzo della spiaggia di velluto si trasformerà in un suggestivo scenario esotico. Il suono della risacca, la sabbia morbida e le good vibration Hawaiiane accoglieranno il pubblico del Festival tutti i giorni dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale per assaporare tutta la spensieratezza e l'allegria della vita rock and roll, a piedi nudi in riva al mare, con tanti DJ per farsi cullare dalle note e dalle onde con il meglio della musica anni ’40 e ‘50. Ovviamente si potrà anche ballare su una grande pista allestita per l'occasione sotto vele ombreggianti e ogni giorno dalle 11 alle 12 lezione di ballo gratuite aperte a tutti. Hawaiian beach è realizzato con la collaborazione di Diciottozerozero pizza & co., Faro Bar, Casa del Costume, Pizzeus, Pink BEACH, Frontemare rosticceria, Sweet, Maitai Beach. E ancora tante esclusive nazionali e internazionali, irresistibili record hop, i tanto acclamati dopo festival alla Rotonda a mare.



Sarà un programma ricco di iniziative in cui torneranno in grande stile gli appuntamenti tradizionali che costituiscono i must del Festival come Burlesque Cabaret, Music and Dance Show al Teatro La Fenice, Walk-in Tattoo tatuaggi tradizionali non stop quest’anno nell’ex pescheria del Foro Annonario, la Rock’n’Roll Revue del sabato sera con la Big Band di 20 elementi, Oldtimers Park con le Auto americane pre 1969 e una speciale esposizione di auto storiche Americane della collezione Fondazione Nicola Bulgari a cura dell’Automotoclub Storico Italiano, Rockin’ Village Vintage Market, in Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Manni dove poter scovare l’abbigliamento vintage più ricercato, accurate riproduzioni, t-shirt e accessori ispirati agli anni ’40 e ’50, scarpe, cappelli, camicie, hawaiane, costumi da bagno, occhiali, ma anche strumenti musicali, vinili e oggettistica di ogni tipo, poster e cartoline vintage, targhe, gadget e tantissimi oggetti e memorabilia da collezione. E non possono mancare Dance Show e Dance e Boot Camp con i migliori ballerini e insegnanti della scena mondiale, nelle location di Rotonda a mare, Foyer Teatro La Fenice, Oratorio San Martino e Sala del Fico. Inoltre ogni giorno due lezioni di ballo gratuite e aperte a tutti: dalle 11 alle 12 all’Hawaiian Beach e dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca Roveresca. LINE UP ARTISTICA Ad infuocare i due stage di Piazza Garibaldi e della Rocca Roveresca, artisti provenienti da ogni parte del mondo, di ogni età e genere musicale in pieno stile Summer Jamboree: dal Rock’n’Roll al Rhythm’n’Blues, dallo Swing, al Doo-wop, dal Rockabilly al Boogie.



Il Summer Jamboree #22 si aprirà subito sabato 30 luglio con una serata esplosiva: sul palco di Piazza Garibaldi, in anteprima italiana, Vicky Tafoya (USA), accompagnata dalla super house band del festival, i Good Fellas (ITA). La californiana Vicky Tafoya è un talento di proporzioni epiche, un’artista di fama internazionale che con le sue canzoni – ne ha scritte oltre 40 – riesce ad arrivare a fan di tutte le età e di tutti i ceti sociali. La seguirà sullo stesso palco Enma Fernandez (ES), artista spagnolo, pianista, cantante, direttore musicale, showman e animale da palcoscenico, che è diventato negli ultimi due anni un importante riferimento dello stile di New Orleans. Anche lui per la prima volta in Italia, sarà accompagnato dalla sua band, un’orchestra di musicisti i cui fiati, piano, voce e percussioni si uniscono per dare vita ad un’unica grande e festosa melodia. Lo stesso giorno, ad animare il palco della Rocca Roveresca ci sarà Todd Day Wait and The Dukes (USA – ITA), giovane artista americano che nel 2009 ha iniziato il suo viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti e la loro musica, ingaggiando musicisti locali e imbastendo una line up diversa per ogni regione. Nel 2012, dopo anni on the road, Todd Day Wait si è trasferito prima a New Orleans e dopo a Nashville. Al Summer Jamboree #22 porterà la sua musica Country, assolutamente da non perdere.



E poi ancora domenica 31 luglio Mike Penny (DE), che dopo due anni di assenza torna con la sua nuova band, Mike Penny’s Western Swing Club. Ispirandosi ai grandi del Western Swing come Bob Wills, Hank Penny, Merle Travis e Spade Cooley, la loro missione dichiarata è ‘rendere di nuovo grande il Western Swing’. E ascoltando il loro sound autentico e guardando il loro aspetto così cool si ha la prova che questi ragazzi fanno sul serio! La band è guidata dalle chitarre acustiche e dalla voce impeccabile di Mike Penny. Dal 1989 protagonista di innumerevoli palcoscenici, ha pubblicato 3 dischi su Rhythm Bomb con il suo ex gruppo Hillbilly "Mike Penny e i suoi Moonshiners". A lui si aggiungono musicisti di alta classe di band famose come Ike Goodtime (West Coast Patrol, Lightning Ranch Boys) alla steel guitar, Matt Itzenblitz (Bluegrass Vaccine, Swinging Hermlins) alla chitarra, Thomas Rebelsky (Hot Jumpin’ Six, Little Neil & the Blue Flames) alla batteria, Sharon B. al contrabbasso e Leon Bixerbecke (Dixie Deluxe, Louisiana Hot Jazz Company) alla tromba. Infine, dalla Finlandia, i Million Dollar Tones (FIN), una giovane band che propone un Rhythm’n’Blues, veramente esplosivo e un Rock’n’Roll anni '50 aromatizzato con pianoforte e fiati. Il loro mix di nuove canzoni e arrangiamenti di classici di Little Richard e Lloyd Price, solo per citarne alcuni, faranno ballare tutti quanti.



Lunedì 1 agosto la prima grande sorpresa dell’edizione di quest’anno: per i 40 anni dalla nascita del loro disco “Watch this space”, si riuniscono a Senigallia, in esclusiva mondiale, gli Stargazers (UK), che proporranno brani dell'album e delle loro uscite singole del 1982, oltre a pezzi dei loro primi spettacoli dal vivo del 1981/82, in un anniversary show da brividi. In esclusiva italiana, martedì 2 agosto, salirà sul palco accompagnato dai Don Diego Trio (ITA) – altra grande band del Summer Jamboree che entra in campo coi generi più Country o Rock’n’Roll – Bill Kirchen (USA): dall’esibirsi con la sua Who Knows Pickers jug band nell'Ann Arbor High School's senior talent show (nel programma anche il futuro Iggy Pop), alla nascita del genere Americana con l'originale "hippie country band", Commander Cody and his Lost Planet Airmen, Bill Kirchen è stato ovunque, volando accanto ad alcuni dei “cats” più cool del pianeta - incluso “Jesus of Cool”, Nick Lowe, Elvis Costello. Lo stesso giorno alla Rocca Roveresca si esibirà poi una nuova band italiana capitanata da Greg, che vuole essere un tributo a Louis Prima: la Zooma Zooma Jive Band (ITA) (dal titolo “Angelina-Zooma Zooma”, uno dei medley più noti di Louis Prima). Fusione ideale tra la pompa selvaggia del Rock’n’Roll e le intriganti armonie dello Swing, la Zooma Zooma Band è un organico al fulmicotone, spin-off dei Blues Willies, che ovviamente propone i brani più noti del repertorio di Louis Prima, ma anche altre canzoni, però, strapazzate nello stesso shaker ereditato dal Maestro. Trascinanti assoli, formidabili riff della sezione fiati, una voce italo-americana e graffiante, tutto trasportato dalla locomotiva incalzante della sezione ritmica di piano, basso e batteria.



MAIN EVENT Mercoledì 3 agosto un evento da urlo: main guest della serata è infatti il grandissimo Chubby Checker (USA), star internazionale senza precedenti, che nel 1959 ha cambiato il mondo del ballo grazie al suo Twist. Primo disco di platino con l’album Let’s twist again, unico artista al mondo ad avere avuto 5 album in contemporanea nella top 12, ad essersi posizionato al numero uno in classifica con lo stesso brano, The Twist, per due volte consecutive, e ad aver ottenuto contemporaneamente 9 dischi tra side A e side B in Hit Parade nello stesso momento. Sua anche la hit del 1962 Limbo Rock... insomma, Chubby Checker è una leggenda vivente e un grande onore averlo come ospite speciale quest’anno al Summer Jamboree. Ad aprire il concerto di Chubby Checker, la band Surf di Milano, i Wave Electric (ITA): con una potente miscela di moderna musicalità progressiva, un pizzico di surf tradizionale degli anni '60 e tocchi di furia punk rock aggressiva, vedere i Wave Electric dal vivo significa ascoltare l'esplosione di energia grezza che scorre nelle vene dei membri della sua band. Infine, come sempre ospiti fissi del Summer Jamboree, i Jolly Rockers (ITA) feat. Greg & Max Paiella, che si ricompongono ogni anno solo in occasione del Summer Jamboree e che eccezionalmente si esibiranno in centro storico. Ingresso 27 euro prevendite aperte su Ciaoticket.



Lo stesso giorno, lo stage della Rocca Roveresca ospiterà Attilio Malambri (ITA), detto Little Til, un pianista italiano giovanissimo, che miscela Rhythm’n’Blues, Boogie Woogie, Swing e Rock'n'Roll. Nel febbraio 2022 è uscito il suo primo album di brani inediti, “Little Til And His Shakin’ Piano”, che ha subito attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Ancora sorprese per giovedì 4 agosto, perchè il main stage di Piazza Garibaldi sarà calcato dai Charms (UK), una band di fatto nuova, ma composta da veterani del ritmo Doo-wop. In prima esclusiva mondiale, hanno aspettato proprio il Summer Jamboree per esibirsi davanti ai tanti fan che li attenderanno. E poi ancora Doo-wop con gli inglesi Class of '58 (UK), la band composta dalla famiglia Coleman: Howie (padre) alla chitarra e voce, Chris (madre) al Contrabbasso e voce, e i figli Johnny, alla batteria e voce, e Davie al pianoforte e voce. Riconosciuta in tutto il mondo come una delle migliori band europee di Rock’n’Roll e Doo Wop, quest’anno questo incredibile gruppo festeggia il suo 20esimo anniversario proprio sul palco del Summer Jamboree. Alla Rocca Roveresca, invece, Kellie Rucker (USA), una grintosa artista americana che fa Blues. Con all’attivo 4 album, “Ain’t Hit Bottom”, “Church of Texas”, il suo ultimo progetto di band, “Soul Return” su Dixiefrog Records, ed una compilation, “Best of Kellie Rucker”, si esibirà accompagnata dai Good Fellas e stupirà con uno show unico pensato appositamente per l’occasione.



Venerdì 5 agosto il palco di Piazza Garibaldi si scalderà con l’esibizione di Joe Bastianich e La Terza Classe (USA – ITA), band campana che spazia dal Folk americano a quello italiano, in particolare partenopeo. Insieme hanno inciso il loro primo album che è uscito a giugno, anticipato alcune settimane prima da un singolo, e proseguendo poi con un tour che per tutta l’estate toccherà varie città italiane. Joe, voce e chitarra di accompagnamento, e la band napoletana sono pronti a far ballare tutto il pubblico del Summer Jamboree con un concerto di bluegrass torrido e potente. Chiude la serata in Piazza Garibaldi Abby Girl (USA), artista americana con una voce così versatile da poter cantare da soprano alto in canzoni come Angel Baby, forte come LaVern Baker ed emozionando come Big Maybelle, Abby si esibirà per la prima volta in Europa al Summer Jamboree accompagnata dai Good Fellas. Lo stage della Rocca Roveresca sarà invece teatro di una fantastica reunion, quella degli Hormonauts (SCO – ITA): ospiti molti anni fa a Senigallia, saranno in giro per una piccolissima tournèe. Si esibiranno quindi quasi in esclusiva al Summer Jamboree suscitando di sicuro la gioia di tutti gli appassionati di questa band tra le più “wild” di quest’anno. Ma non è finita qui con il programma di venerdì 5 agosto, perché come da trazione il venerdì sera è la notte del BURLESQUE SHOW al Teatro La Fenice, e anche qui non mancheranno le grandi sorprese. Protagonista d’eccezione sarà lo spumeggiante Russell Bruner (USA) che quest’anno, oltre a vestire i panni di presentatore del Summer Jamboree, si esibirà in una performance senza precedenti: combo perfetta di charme del Vaudeville, comicità dell’artista di varietà e sex appeal del Burlesque, Russell trasporterà il pubblico in un fantastico mix di Swing e spogliarello slapstick maschile.



Al Burlesque Show si esibiranno anche Colette Collerette (BE), pluripremiata artista di burlesque internazionale, che si muove tra il glamour dei ruggenti anni Venti e il tipico senso dell'umorismo belga, e Chanelle De Mai (FRA), ballerina professionista diplomata alla scuola di danza classica e contemporanea che ha deciso di allargare i suoi orizzonti artistici, esibendosi oggi come ballerina di Charleston, Lindy Hop e Tango Argentino. Non mancherà poi una sorpresa musicale, con la band Hot Gravel Eskimos (ITA): guidati da uno dei maggiori esponenti dell’“hot jazz” italiano, il polistrumentista Mauro L. Porro, ci faranno riscoprire il piacere della tradizione jazzistica con un repertorio musicale di brani noti e meno noti della terza e quarta decade del secolo scorso. Molti di questi artisti, affiancati da tanti altri ospiti che verranno per l’occasione, si ritroveranno sabato 6 agosto nell’attesissimo spettacolo della Rock’n’Roll Revue, animato dal ritmo della Abbey Town Jump Orchestra (ITA), big band che corona ogni edizione del Festival. L’incredibile novità di quest’anno è che per la prima metà del concerto ad affiancare la Abbey Town Jump Orchestra ci sarà Matthew Lee (ITA), pianista marchigiano di fama internazionale, vero talento e fenomeno degli 88 tasti, in un’esibizione che lascerà tutti senza fiato. Lo stesso giorno, sul palco della Rocca Roveresca, si esibirà il giovanissimo trio Boogie Banausen (DE), che, a grandissima richiesta, torna ad infuocare il Summer Jamboree #22. Con Lorenz Knauft al Sax e Dennis Tàubner al pianoforte – entrambi anche cantanti – accompagnati da Michael Seyfarth alla batteria, questo trio che rende elettrizzante ogni concerto si esibirà in esclusiva per l’Italia al Summer Jamboree! Chiudono il festival domenica 7 agosto Danny Fisher (UK), cantante inglese di talento con una voce ed uno stile unici, un intrattenitore carismatico e un grande interprete degli anni '50 in tutte le loro sfaccettature, che si esibirà sul palco della Rocca Roveresca per la prima volta al Summer Jamboree accompagnato dai Good Fellas, e, nel main stage di Piazza Garibaldi, i Hi Ballin’ Daddies (MEX), una band incredibile di Rock’n’Roll e Rhythm’n’Blues, proveniente dal Messico.



Nell’ultimo weekend di Festival sullo stage della Rocca Roveresca e a sorpresa in giro per la città faranno la loro apparizione anche I Belli di Waikiki (ITA) con le loro note hawaiane, rockabilly e tropical sounds. A presentare il Summer Jamboree #22! a fianco di Russler Bruner ci sarà Bianca Nevius (ITA), una delle icone del burlesque italiano che si è esibita in tutto il mondo e che comparirà in veste di conduttrice. E non può mancare la consueta e amichevole partecipazione di Dario Salvatori.