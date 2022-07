Online il bando per la concessione di contributi alle Istituzioni culturali di rilievo regionale: 280 mila euro per attività culturali, educative ed artistiche

2' di lettura

23/07/2022 - E’ stato pubblicato il bando per la concessione di contributi alle Istituzioni culturali di rilievo regionale iscritte in apposito Elenco regionale. Si tratta di una misura attraverso la quale la Regione Marche intende contribuire al sostegno di enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali che documentino attività culturali educative e artistiche di particolare interesse pubblico, iscritte in un apposito elenco regionale, secondo la L.R. 4/2010, art. 12.

In questo modo vengono promossi, sostenuti e valorizzati l’attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono con continuità attività culturali, educative e artistiche di elevato livello scientifico.

L’importo complessivo è pari a 280 mila euro e sono ammessi uno o più progetti realizzati nel 2022 da ciascuna istituzione culturale, che saranno sostenuti fino al 50% del preventivo di spesa, nel limite massimo di 12 mila euro. Va inoltre precisato che le istituzioni che hanno presentato progetti riconosciuti dal Ministero della Cultura (sostegno disciplinato dalla Legge 534 del 17 ottobre 1996, art. 1 e dalla circolare n. 101 del 28 febbraio 2017 e art. 8) saranno sostenuti fino al 70% del preventivo del progetto nel limite massimo di 17 mila euro.

"Attraverso questo contributo - commenta l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini - che si aggiunge alle altre misure già messe in campo, non soltanto riconosciamo le attività culturali di alto valore scientifico nella nostra Regione, ma permettiamo alle istituzioni e agli enti marchigiani un sostegno economico finalizzato a promuovere e valorizzare il loro patrimonio culturale e le iniziative nei territori. Credo molto nella capacità strategica di questo comparto di favorire la crescita, ma abbiamo bisogno che le istituzioni affianchino sempre di più lo sforzo di tutti i soggetti che operano al suo interno".

Per partecipare al Bando 2022 bisognerà presentare il modello di domanda (Allegato B - Domanda), insieme alla documentazione "Scheda requisiti per rinnovo iscrizione" (Allegato C).

Sono considerati ammissibili i costi diretti intesi come costi specifici riferiti all’esecuzione del progetto e delle attività che possono essere a loro ricondotte, anche con la quota parte di spese di gestione e funzionamento.

La domanda di accesso ai benefici dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 5 settembre 2022 esclusivamente tramite posta PEC al seguente indirizzo: regione.marche.funzionebac@emarche.it riportando in oggetto la dicitura "L.R. 4/2010, art. 12- DGR 495/22. Bando 2022 per la concessione di contributi alle Istituzioni culturali di rilievo regionale iscritte nell’Elenco regionale". Se non si possiede una PEC propria si può utilizzare anche una PEC delegata.

Il testo del bando e la relativa modulistica è scaricabile dal sito regionale al seguente indirizzo: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi?idb=5893