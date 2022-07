Volpini sulla riforma del sistema sanitario regionale: "Sì alle Aziende Sanitarie, ma la proposta di legge ha molte criticità"

5' di lettura

22/07/2022 - La Giunta Regionale sta presentando, con varie tappe nei territori, la proposta di legge regionale sulla riorganizzazione del sistema sanitario marchigiano.

Una riforma che prevede la costituzione di cinque aziende sanitarie territoriali coincidenti con i capoluoghi di Provincia, l’azienda ospedaliera Universitaria delle Marche, l’Inrca di Ancona e la soppressione dell’Asur. Una proposta di legge, di cui traccia un'analisi l'ex presidente della Commissione Regionale Sanità dott. Fabrizio Volpini.



Cosa pensa dell'impostazione generale della legge di riforma incentrata sulla creazione di nuove aziende sanitarie territoriali?

“Non sono contrario ideologicamente alle 5 aziende territoriali con personalità giuridica e al superamento dell'Asur come Azienda Unica, mi preoccupa però la tempistica, il momento in cui questa operazione viene fatta perchè comporterà nuovi percorsi e nuovi modelli amministrativi e in un momento di difficoltà del sistema (sia per colpa della pandemia che per le gravi carenze di organico), reintrodurre un cambio radicale del sistema potrebbe creare o delle forti fibrillazioni o addirittura una paralisi del sistema”.



Asur che comunque scomparirà con la nuova riforma sanitaria...

“C'è stato un periodo, alla fine degli anni '90, in cui si è assistito in tutta Italia ad una riduzione delle Asl (nel '95 ne avevamo 228 e nel 2020 erano scese a 115). Le Marche per prime hanno sperimentato con la legge 13/2003 l'Asur unica con l'articolazione in 5 Aree Vaste che però non hanno personalità giuridica La personalità giuridica prevede tre figure: il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo. Le Aree Vaste invece hanno solo la figura del direttore che è un'articolazione del direttore generale dell'Asur. I vantaggi dell'Asur, pensati con la sua introduzione, erano di semplificare le procedure, i processi amministrativi, centralizzare le gare di appalto, gli acquisti; c'erano obiettivi di economicità che dopo 20 anni in parte sono stati raggiunti. La principale criticità dell'Asur è che la Direzione Aziendale si è allontanata dalla periferia, dai servizi e dal personale; è venuto meno quel rapporto di prossimità che invece è necessario per avere armonia e normalità dei rapporti tra azienda e personale stesso. Ci sono altri due aspetti da considerare. Il primo è che l'idea della creazione dell'Asur era stata supportata da un importante studio dell'Università Bocconi di Milano, non dunque è stata una improvvisazione mentre la proposta di riordino dell'attuale Giunta nasce dal programma elettorale della maggioranza che governa la Regione; il secondo riguarda l'economicità perchè le aziende sanitarie comporteranno costi maggiori perchè sono previsti 5 direttori generali, 5 direttori sanitari e 5 direttori amministrativi in aggiunta sono stati previsti altri 5 direttori previsti per l'integrazione socio sanitaria”.



La legge riforma sanitaria prevede anche la soppressione dell'Azienda Marche Nord...

“Istituita nel 2009, Marche Nord nasce con un limite: non c'erano dal punto di vista demografico i numeri per istituire una azienda ospedaliera, c'era spazio solo per una azienda ospedaliera nelle Marche che era quella di Torrette. C'era poi un altro problema, inerente la complessità delle attività che si svolgevano all'ospedale San Salvatore di Pesaro (e anche in quello di Fano perchè sarebbe previsto un ospedale unico). Ci fu un tentativo da parte dell'ex governarore Ceriscioli di rendere, con la proposta di legge del 2018, Marche Nord un DEA di secondo livello (che caratterizza una Azienda Ospedaliera), proposta alla quale io mi opposi perchè prevedeva una serie di attività che Marche Nord non svolgono come la cardiochirurgia, la neonatologia di secondo livello, la radiologia interventistica... Oggi il problema è che nel frattempo Marche Nord è diventato un ospedale importante, con specialistiche di rilievo, che soddisfa esigenze assistenziali complesse, e riportare questi due ospedali all'interno dell'Azienda Sanitaria, porterà squilibri e potrebbe comportare un depotenziamento dell'offerta dei servizi sanitari qualificati che oggi Marche Nord è in grado di erogare.



Quali sono secondo lei i limiti principali della nuova riforma sanitaria?

“La legge 833 ha individuato tre grandi aree di organizzazione del servizio sanitario nazionale: la prevenzione collettiva e sanità pubblica; l' assistenza distrettuale territoriale; e l'assistenza ospedaliera. I contenitori sono quelli del dipartimento di prevenzione; del distretto sanitario e dell'ospedale. La nuova organizzazione prevista dalla Giunta regionale invece si articola in distretti, dipartimenti e ospedali. E dunque scompare tout court l'area della prevenzione ed è grave. La prevenzione viene inserita all'interno di un dipartimento e non è più un'area a sè, con un budget assegnato come era previsto dalla legge 833. La pandemia ci ha dimostrato come sia invece estremamente importante la previsione che include le vaccinazioni, il tracciamento, lotta alle infezioni, screening oncologici, igiene degli alimenti, ecc... E' una criticità che andrebbe corretta. Sarebbe auspicabile ripristinare questa importante area con la sua autonomia, dotandola di un budget adeguato. Inoltre ritengo che spingere esageratamente sui dipartimenti porti ad una limitazione e a un ridimensionamento di tutte le altre unità operative, ci sarà un eccesso di poteri per il dipartimento, e ancora più per il capo-dipartimento, con il rischio di andare in conflitto con le direzioni sanitarie degli ospedali. Altra criticità riguarda i distretti e gli ambiti sociali. Nella proposta è previsto di far coincidere, ai fini dell'integrazione socio sanitaria, il numero dei distretti (oggi 13) con quello degli ambiti sociali (oggi 23). Obiettivo corretto solo che così come previsto è sbagliato perchè i 13 distretti vengono stabiliti dalla giunta regionale e le aziende sanitarie ne prevederanno poi l'organizzazione e sempre la giunta regionale deciderà l'estensione territoriale degli ambiti senza tener conto delle esigenze dei comuni. Ci saranno atti di imperio da parte della giunta che potrebbero comportare squilibri. Ci vuole un forte coinvolgimento delle conferenze dei sindaci. La sanità che decide anche per il sociale denota il ruolo cui è relegato il sociale stesso, ovvero ad una ancella della sanità e finchè non ci sarà pari dignità tra le due parti non raggiungeremo mai la vera integrazione socio-sanitaria”.