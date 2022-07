Contributi ad eventi di promozione sportiva, al via il bando

2' di lettura

22/07/2022 - Al via il bando regionale per l’assegnazione di contributi per manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale, come previsto dal Programma annuale degli interventi di promozione sportiva.

Le risorse sono pari ad € 104.000,00 per l'anno 2022 ed € 125.000,00 per l'anno 2023.

“Questo bando – dichiara l’assessore regionale allo Sport, Giorgia Latini – è un altro degli impegni assunti per promuovere lo sport e le attività motorio-ricreative in genere, quali strumenti fondamentali per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale”.

I contributi sono destinati al Comitato regionale del CONI e del CIP; alle federazioni sportive riconosciute dal CONI; alle discipline sportive associate riconosciute dal CONI; a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP; alle società e associazioni sportive dilettantistiche operanti in favore dello sport sul territorio regionale, iscritte al registro CONI/CIP ed affiliate e associate da almeno due anni ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo; ai comitati organizzatori manifestazioni sportive senza finalità di lucro; a enti locali che organizzano direttamente manifestazioni sportive o che si avvalgono dell’organizzazione di altro soggetto o organismo sportivo tra quelli sopra indicati.

Per l’annualità di Bilancio 2022 la domanda di contributo dovrà essere inviata dalle ore 09:00 del 01/08/2022 alle ore 17:00 del 15/09/2022.

Per l’annualità di Bilancio 2023 la domanda di contributo dovrà essere inviata dalle ore 09:00 del 01/02/2023 alle ore 17:00 del 15/03/2023.

Tutte le informazioni per la presentazione delle istanze di partecipazione all'avviso e per gli adempimenti successivi sarà disponibile nel sito istituzionale: www.norme.marche.it e nel portale regionale: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2022