Civitanova: Crisi di governo, da Roma tornano Emiliozzi e Morgoni: "veti incrociati e chiusura da Draghi", "crisi per interessi particolari di 5 Stelle e destra"

4' di lettura

22/07/2022 - Lo scioglimento delle camere firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella segna il fine corsa anche per i due deputati espressi dal territorio costiero maceratese: la civitanovese Mirella Emiliozzi (Movimento 5 Stelle) e il potentino Mario Morgoni (Pd).

Se un tempo, non certo remoto, le posizioni dei due sarebbero state certamente molto vicine, l’evolversi della crisi li ha portati ovviamente su posizioni molto lontane. Segno dell’ormai ampio steccato che divide 5 Stelle e Pd.

Emiliozzi, voce “moderata” all’interno del perimetro pentastellato rimasto vicino a Giuseppe Conte, ha affidato le sue riflessioni a un video girato proprio fuori da Montecitorio e ha puntato il dito contro il centrodestra. «Il discorso di Draghi è stato abbastanza generale, non ha toccato i temi che avevamo posto col nostro documento fatto di nove punti urgenti da affrontare subito – sottolinea la deputata civitanovese – ha fatto degli accenni, ma senza fare chiusure a un dialogo con noi. Per cui c’è stato un seguito di discussione, i partiti hanno fatto delle dichiarazioni, ma purtroppo ci sono stati veti incrociati da parte delle destre, che hanno detto molto chiaramente che il Movimento 5 Stelle al governo non era gradito. Noi ci siamo espressi con una dichiarazione che il nostro senatore Ettore Licheri ha fatto con grandissima maestria, riuscendo ad affermare con forza tutto quello che per noi era importante affrontare subito. Ma si è anche mantenuto aperto al dialogo e alla prosecuzione dei lavori, che era la cosa che conta di più per i cittadini. La replica di Draghi è stata molto dura nei confronti delle destre e dei 5 Stelle, che è parsa una chiusura totale verso una prosecuzione dell’esperienza. Non possiamo che prenderne atto».

Per Morgoni, invece, casualità ha voluto che ieri sera fosse in programma a Porto Potenza l’ultimo appuntamento di “Ufo”, la rassegna del Pd che lo ha visto ospite insieme ad Alessandro Zan per parlare di diritti sociali e civili. Impossibile non parlare anche della situazione politica nazionale e l’ex sindaco di Potenza Picena non ci è andato leggero. «Per la prima volta nella storia si voterà a settembre – ha rimarcato Morgoni – si è trattato di una brutale interruzione di una esperienza di governo voluta da alcune forze soltanto per i propri interessi particolari, non certo per quelli degli italiani. L’interesse del Movimento 5 Stelle era quello di andare a caccia di un riscatto dopo le ultime delusioni elettorali, quello delle forze del centrodestra di capitalizzare quel vento in poppa che sente a livello di consenso. E in tutto ciò l’interesse di servizio verso gli italiani che fine fa? A Mario Draghi va il mio tributo per essere stato una figura che ha dimostrato serenità, lealtà e una volontà autentica di servire il paese, si merita il nostro applauso e la nostra gratitudine: ha dato molto al nostro paese e speriamo possa dare ancora tanto in futuro».

Per entrambi, come per il resto della pattuglia marchigiana in Parlamento, ritornare a Roma non sarà semplice. Il taglio dei parlamentari diventato legge nel 2020 fa scendere il numero complessivo da 945 a 600 e per le Marche i posti disponibili calano da 24 a 15, divisi tra i 10 per la Camera dei Deputati e i 5 per il Senato. Per la prima, le Marche sono incluse in un’unica circoscrizione che vedrà i seggi assegnati in due blocchi: quattro in altrettanti seggi uninominali (le province di Ascoli e Fermo insieme, la provincia di Macerata con l’aggiunta delle anconetane Castelfidardo, Loreto, Sirolo e Numana, il resto della provincia di Ancona, la provincia di Pesaro); sei con metodo proporzionale in un unico collegio che racchiude tutta la regione. Anche per il Senato due vie di accesso: due seggi arriveranno da altrettanti collegi uninominali (Macerata-Fermo-Ascoli e Ancona-Pesaro); tre seggi con metodo proporzionale con un unico seggio regionale. Da ricordare che, dalla tornata elettorale del prossimo 25 settembre, per il Senato potranno votare anche i 18enni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.