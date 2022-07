Senigallia: Festival Epicureo. Michele Pinto: “Se la filosofia diventa noiosa non è più se stessa”

7' di lettura

20/07/2022 - Giovedì 21 luglio alle 18:00 prenderà il via il quarto Festival Epicureo: "Fare il domani migliore dell'oggi". Abbiamo chiesto cosa aspettarci all'organizzatore Michele Pinto.

Tra pochi giorni partirà il Festival Epicureo con un tema decisamente ambizioso “Fare il domani migliore dell'oggi”... come mai questa scelta in un momento in cui, mai come in passato, il futuro sembra avere davvero poco di positivo ad attenderci...

Il futuro, come dice Epicuro nella lettera sulla Felicità, non è tutto nelle nostre mani, ma non dipende nemmeno interamente dal caso o da cause che non possiamo controllare. Quindi un margine per migliorare il nostro mondo e la nostra vita lo abbiamo sempre. Credo sia una cosa da tenere a mente per non lasciarci sopraffare dal pessimismo.

Altrettanto importante è capire che cosa ci rende felici per decidere su cosa lavorare e su cosa concentrare il nostro impegno. Epicuro sosteneva che le cose veramente importanti per lo più non dipendono da fattori esterni ma da noi e sono facili a procurarsi. Credo che riflettere insieme su questi temi possa aiutarci ad essere concretamente più felici.

Il periodo in cui è vissuto Epicuro era uno dei più neri della storia della Grecia e di Atene in particolare. Le città democratiche avevano perso la loro autonomia e gli ateniesi da cittadini erano diventati sudditi di un tiranno macedone. In questo contesto Epicuro riesce comunque a vivere felice e a insegnare la felicità: i nostri tempi non sono semplici, ma possiamo riuscirci anche noi.



Un tema declinato non solo a parole ma anche con immagini potenti e significative, penso all'immagine del festival o all'arrivo di un nuovo murales epicureo...

La filosofia fa parte della vita, non è una cosa isolata a se stante. Lo stesso vale per l'arte. Coinvolgere il fotografo Lorenzo Cicconi Massi e i writer Geos, Tolp e Panic è stata una cosa che mi è venuta naturale sin dalla prima edizione del Festival. Quest'anno, come nel 2020 Geos riproporrà sul muro del “Sottopasso di Epicuro” in via Mamiani un particolare della foto di Lorenzo Cicconi Massi da lui reinterpretata. Questa collaborazione tra due grandi artisti senigalliesi, riconosciuti a livello nazionale ed oltre è un mio piccolo orgoglio.

Le contaminazioni ci piacciono e oltre alle immagini abbiamo coinvolto anche la musica. Gli Arbitri Elegantiae saranno i protagonisti della serata di venerdì con n concerto durante il quale presenteranno la loro canzone inedita “Epicurea”.



Veniamo agli ospiti: ancora una volta, grazie al festival, Senigallia ospiterà grandi nomi che, potenza di questo eventi, non si riuniranno per un convegno ma faranno vivere la città con proposte e riflessioni accessibili e coinvolgenti...

Quest'anno oltre ad alcuni dei più grandi esperti di Epicuro italiani come Emidio Spinelli, Francesco Verde, Gianluca Del Mastro ed Enrico Piergiacomi, abbiamo anche grandi esperti internazionali, come Jürgen Hammerstaedt, e Pierre-Marie Morel. Era prevista la partecipazione anche di Phillip Mitsis, ma un infortunio ad un piede gli ha impedito di essere con noi. Ma l'appuntamento è solo rimandato al 2023.

Oltre ad essere tutti accademici di primissimo livello sono anche grandi divulgatori che hanno la capacità di spiegare concetti complessi in maniera semplice ed avvincente. Per il mondo accademico l'appuntamento di Senigallia è un evento unico: non capita facilmente di trovare un pubblico ampio ed attento come quello del Festival Epicureo.



In anni difficili come questi, tra guerra e pandemia, c'è voglia di grande semplicità e leggerezza e il festival riesce a rendere la filosofia, qualcosa che nell'immaginario comune sa un po' di polvere, libri e scuola, qualcosa che può essere protagonista di una sera d'estate...

Se la filosofia diventa polverosa non è più se stessa. La filosofia è innanzi tutto passione, amore per la curiosità e il sapere, e può diventare anche una ragione di vita. La filosofia di Epicuro in particolare è ricerca della Felicità. Per evitare il rischio di apparire troppo noiosi poi tutti i nostri incontri non durano mai più di 30 minuti. È uno sforzo in più che abbiamo chiesto ai relatori (dovete parlare di temi importanti, dovete spiegarli facilmente, e dovete farlo in meno di 30' minuti), ma nessuno si è tirato indietro.



…e non manca l'ironia grazie ad una collaborazione che si rinnova con Davide Baldoni…

Davide è un carissimo amico prima ancora di essere un fantastico fumettista. Chiacchierando al mare, davanti ad un cedrata, gli ho raccontato il tema di quest'anno e lui mi ha detto: “Se dobbiamo migliorare ogni giorno allora dobbiamo evolverci, un po' come i pokemon!”. È nato Epi-chu, un pokemon con il corpo ed il colore di Pikachu e il viso e la barba di Epicuro. Forse un po' inquietante ma decisamente divertente. Confido che possa aiutare qualcuno ad avvicinarsi alla filosofia e regalare un sorriso a tutti i filosofi.



Grande curiosità per la serata finale con un inedito confronto/scontro…

Anche questo evento è nato per caso, durante una delle cene del Festival dell'anno scorso. Il professor Spinelli ci ha raccontato una barzelletta su un filosofo platonico e un epicureo e subito ci siamo guardati negli occhi dicendo: “Dobbiamo organizzare un dibattito in piazza proprio come quelli che si organizzavano ad Atene”. Poi nel corso dell'anno il dibattito è diventato tra un epicureo ed un'aristotelica: la professoressa Arianna Fermani ha accolto la sfida di Emidio Spinelli.

Così noi, comodamente seduti in piazza Garibaldi, potremo scoprire se per essere felici conviene seguire Epicuro o Aristotele. Oltre che divertirci nel seguire la loro sfida.

Ma sarà una sfida costruttiva, non violenta. Epicuro diceva che nelle discussioni guadagna di più chi è vinto perché impara di più.



Negli ultimi anni, pre covid, il festival e gli eventi culturali hanno avuto un vero e proprio boom in tutta Italia ma la pandemia ha azzerato un po' tutte queste esperienze... l'anno scorso malgrado le difficoltà il festival si è tenuto facile immaginare con un grande impegno organizzativo. Come si fa?

Siamo riusciti a portare avanti il Festival sia nel 2020 che nel 2021. È stata una volontà innanzi tutto del Comune di Senigallia che ha predisposto spazi adeguati e le misure anti-covid necessarie per permetterci di portare avanti la manifestazione. Poi è stato indispensabile il contributo dei tanti sponsor, in particolare Netoip che finanzia la borsa di studio per la miglior tesi si Epicuro e della Regione Marche. Ci tengo a ringraziare gli sponsor perché sono tutti amici che sostengono il Festival Epicureo per amore della cultura, della loro città e anche per amicizia.

Nonostante tutti questi aiuti non sarei mai riuscito ad organizzare tutto se non avessi avuto alle spalle il mio giornale, Vivere Senigallia, che ha deciso di investire sul Festival per restituire una cosa bella alla città che raccontiamo ogni giorno. Essenziale anche il contributo di tutti i soci dell'Associazione Culturale il Mondo di Epicuro.



Senigallia è una meta turistica che non ha bisogno di presentazioni, amatissima dalle famiglie di tutto il Belpaese, con il sostegno al Festival (che vive tutto l'anno sui suoi muri) conferma la voglia di aggiungere anime nuove dalla Spiaggia di Velluto da Irama ed Epicuro...

Il modello turistico di Senigallia è stato un modello di successo negli ultimi 20 anni, trainato dal Summer Jamboree, dal Caterraduno e da X-Masters. Oggi Senigallia è cambiata e il mondo non è più lo stesso. Così Senigallia ha bisogno di un ripensamento e sta sperimentando cose nuove. A giudicare dalla difficoltà che ho fatto a trovare camere libere per gli ospiti del Festival le cose stanno andando molto bene.