Lupini (Gruppo Misto in Consiglio Regionale): “Medici in fuga da Marche Nord: esternalizzare non è la soluzione”

2' di lettura

20/07/2022 - Non si ferma la discussione sui problemi della rete dei pronto soccorso marchigiani, al centro di un acceso dibattito nel consiglio regionale dello scorso 19 Luglio.

Tra le voci che hanno chiesto interventi rapidi e incisivi, quella della consigliera Simona Lupini, che ha sollevato il caso dell'azienda Marche Nord, con ben 7 medici che hanno scelto di abbandonare il reparto emergenza-urgenza.

“Non è una circostanza abituale: 7 medici che scelgono di fuggire è una situazione preoccupante” segnala la consigliera Lupini, vicepresidente della Commissione Sanità “C’è bisogno di mettere mano a tutto il quadro del 118 e ne approfitto oggi per ricordare all’assessore l’istituzione del tavolo tecnico che rappresenta lo strumento migliore per avere delle risposte e non trovarci più in queste condizioni”.

L’Assessore Saltamartini ha cercato di ovviare all’urgenza rivolgendosi alle esternalizzazioni, con il coinvolgimento di cooperative nella gestione del 118. Per la vicepresidente della Commissione Sanità però questa soluzione è opinabile e non risolutiva: “Esternalizzare al privato significa depauperare ulteriormente il servizio pubblico: un aggravio di costi a carico della sanità che va usata solo come extrema ratio”, ribadendo quindi la necessità di investimenti strutturali nella sanità pubblica.

E su questo, torna prepotente il tema del tavolo tecnico sulla riforma del 118, votato all'unanimità dal Consiglio. A tal proposito, la consigliera Lupini, tra le promotrici della proposta, ha sollecitato nuovamente la commissione e l’assessore per lanciare il tavolo il più presto possibile: “Il percorso della riforma della sanità regionale è stato avviato in Commissione e procede a tappe serrate: quale miglior momento per affrontare la riforma del 118?” incalza la consigliera, sottolineando la necessità di trovare soluzioni concrete per affrontare la carenza di medici “E’ un problema di cui parliamo tutti da moltissimo tempo e quindi ci aspettiamo che questo tavolo tecnico venga istituito quanto prima. I cittadini meritano risposte e un servizio pubblico soddisfacente e di qualità”.