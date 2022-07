Fano: Mondolfo: salmonella nell'acqua, vietato utilizzarla

1' di lettura

20/07/2022 - Presenza di salmonella nell'acqua pubblica, che di conseguenza non è più utilizzabile. È quanto sta accadendo a Mondolfo, dove il sindaco Nicola Barbieri ha emesso un'ordinanza di non potabilità dell'acquedotto comunale.

Il primo cittadino, a scopo cautelativo, ha infatti vietato l'utilizzo dell'acqua in tutto il territorio comunale, a esclusione delle zone ex Marotta di Fano comprese tra via Andersen e via Vecchia Osteria (lato monte) e via Esino (lato mare).

Aset, intanto, ha predisposto dei punti di approvvigionamento idropotabile alternativi, in via Vecchia Osteria e in via Esino (alimentati dalla rete di Fano) e, attraverso autobotti, in via Raffaello (Piano Marina) e in via Vittorio Veneto (Capoluogo Mondolfo).