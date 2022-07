Ciccioli (FDI): “Riforma degli Enti Sanitari: dal Pd solo slogan e vaneggianti minacce in stile mafioso”

1' di lettura

20/07/2022 - “Il commissario del Pd, Losacco, incontri singolarmente ciascun marchigiano e non solo i suoi “compagni”, solo così si potrà rendere conto degli effetti devastanti in termini di inefficienza e aumento dei costi che la sanità targata Pd ha portato nelle Marche. Fa specie che ancora oggi la fase dell’elaborazione del lutto in casa Pd sia ben lungi dall’essere ultimata.

Eppure, ci sono dati oggettivi che dovrebbero aiutare: coerenza del centrodestra in tema di Riforma degli Enti Sanitari premiata con il voto della maggioranza dei marchigiani; pandemia da Coronavirus che oggettivamente ha dimostrato come la sanità marchigiana fosse un colabrodo; mobilità passiva della “rossa” Pesaro, un’emorragia senza fine. La nostra proposta, invece, disegnerà una sanità a misura di territorio, a filiera corta nelle decisioni non più centralizzate e che salvaguarda le peculiarità di ciascuna provincia delle Marche.



La velocità nelle decisioni garantirà una risposta efficace e meno burocratica, con maggiore sinergia tra ospedali e strutture, distretti e medici sui territori. Un maggiore equilibrio nelle distribuzioni delle risorse e una forte spinta all’innovazione della classe dirigente che sarà chiamata, con criterio meritocratico, a gestire questa nuova fase. L’unica cosa che mi lascia perplesso è che fa minacce improponibili, visto che il governo è già defunto”.



Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, in replica alle esternazioni del commissario del Pd.