Dialisi per turisti, carente risposta della giunta regionale. Ruggeri: "Non tornano i conti nella risposta su un caso grave in provincia di Pesaro Urbino"

19/07/2022 - «La protesta di un paziente proveniente da fuori regione, che lamentava difficoltà di accedere alla dialisi nella provincia di Pesaro Urbino, resta un caso grave e la risposta fornita dall’assessore Filippo Saltamartini è stata senz’altro carente».

Durante il consiglio regionale odierno la capogruppo consiliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, ha chiesto chiarimenti sull’episodio denunciato oltre un mese addietro da un cittadino residente in Piemonte, che insieme con la moglie trascorre sia l’estate sia le principali festività nella seconda casa a Fano e che ha bisogno di sottoporsi a dialisi due volte alla settimana.

«L’assessore Saltamartini – è intervenuta Ruggeri – ha affermato che la Regione ha stanziato 144.000 euro all’anno riguardo alle prestazioni aggiuntive per turisti nelle Marche, sia italiani sia stranieri, che il servizio in questione è stato ampliato a tutto l’anno e che il personale medico percepisce un compenso ulteriore di 60 euro all’ora. Prendo per buono che sia così, ma qualcosa non mi torna, perché in questi termini non si spiega la situazione denunciata a Fano, poi sistemata con un rimedio tampone, tra l’altro anche piuttosto scomodo per la persona da sottoporre a dialisi».

Ha concluso Ruggeri: «Una persona che trascorra le sue vacanze a Fano, ma debba rivolgersi alla sanità romagnola perché ha difficoltà nell’accedere alla dialisi tanto in città quanto a Macerata Feltria, incontra un disagio che la spinge a cercare risposte altrove e non è affatto scontato che il prossimo anno confermi la stessa meta delle vacanze. Ritengo inaccettabili i trattamenti diversificati a seconda della provenienza, in contrasto con i principi del servizio sanitario nazionale. Auspico di conseguenza che sia operativo quanto prima, se non lo è già, il personale cui ha accennato l’assessore regionale. Ricordo infine che in passato erano previsti turni serali proprio per i turisti da sottoporre a dialisi».