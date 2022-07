Civitanova: Centro vaccini preso d'assalto: 240 dosi somministrate in mezza giornata, "la metà da Fermo e Ancona"

2' di lettura

19/07/2022 - Torna a salire la pressione sul centro vaccinale di via Gobetti. Quella di stamattina è stata una delle due aperture di questa settimana per il polo civitanovese e nelle quattro ore di apertura (dalle 9 alle 13) sono state somministrate ben 240 dosi di vaccini per la quarta dose anti covid-19.

Un numero quasi raddoppiato rispetto alle circa 130 dosi somministrate martedì scorso. File non se ne sono registrate, ma sicuramente l’afflusso è stato molto sostenuto durante tutta la mattinata. «Ad un certo punto, qualche settimana fa, non ne facevamo più di 20-30 per volta, mentre stamattina praticamente non ho respirato un attimo fino alla chiusura – rimarca il dottor Walter Antonelli, uno dei responsabili medici del centro vaccinale – ci siamo fermati quando non abbiamo avuto più dosi da somministrare, qualche non prenotato abbiamo dovuto rimandarlo a casa. Eravamo solo in tre ad effettuare fisicamente le iniezioni, è stata una giornata dura, anche perché quasi metà delle persone arrivate non venivano da Civitanova e dintorni ma magari da Fermo o da Ancona, dove di vaccini e possibilità di prenotazioni ce ne sono meno».

A un aumento delle richieste, però, non corrispondono ulteriori aperture rispetto agli orari previsti per l’estate. «Anche per tutti agosto il polo di Civitanova sarà aperto tutti i martedì e i venerdì dalle 9 alle 13 – conferma Antonelli – non sappiamo se aumenteranno le dosi che abbiamo a disposizione, per ora non abbiamo notizie in merito».

Attualmente nelle Marche possono prenotarsi per la quarta dose di vaccino anticovid tutti gli over 60 che hanno già ricevuto le precedenti tre dosi. La terza dose deve essere stata effettuata da almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. Ovviamente è sempre possibile ed è fortemente raccomandata la somministrazione della prima dose vaccinale per chi ancora non ha inteso iniziare il percorso vaccinale.

