Serie C, il 28 agosto al via il campionato dell’Ancona

19/07/2022 - L’estate è un momento importante per i club europei, in quanto con l’avvio del calciomercato le squadre possono scegliere i giusti rinforzi per potenziare la propria rosa. Qualcosa si muove anche nelle serie inferiori, come la Serie C. Il campionato di Lega Pro da sempre è emozionante, con partite al cardiopalma.

La squadra allenata da Gianluca Colovitto procede con la preparazione, mentre la società si sta muovendo molto bene sul mercato. Sono molti i nuovi volti che si vedranno nelle Marche e che saranno funzionali al gioco del tecnico che proverà di tutto per riportare in alto l’Ancona.

Intanto il Consiglio Direttivo della Lega Pro, con la presenza di Francesco Ghirelli, ha annunciato le date dell’inizio del campionato: la Serie C 2022/2023 partirà il 28 agosto 2022 (due settimane dopo la Serie A e B) e si concluderà il 23 aprile del 2023. Il termine del campionato sarà seguito dai play off (si sfideranno le squadre di ogni girone piazzate dal secondo al decimo posto, più la vincitrice della Coppa Italia Serie C), con data d’inizio il 30 aprile e fine l’11 giugno 2023.

Dal Consiglio sono state stabilite anche le date di inizio del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Si inizia una settimana prima del campionato, precisamente il 21 agosto 2022. La prima sfida della stagione e già decisiva per il cammino di molte squadre della cadetteria.

Per il calendario, invece, bisognerà attendere i primi giorni di agosto. L’Ancona, inserita nel Girone B, freme dalla voglia di conoscere come sarà il suo cammino, sperando in un sorteggio abbordabile.

Le amichevoli pre campionato dell’Ancona

Intanto mentre si aspetta di sapere quale sarò il proprio destino nella nuova stagione, i ragazzi di mister Colavitto si preparano per le prime uscite stagionali. La prima gara del pre campionato ci sarà domenica 31 luglio contro la Primavera. Il match sarà un testo fondamentale per sperimentare quanto assimilato nelle sessioni di allenamento. Giovedì 4 agosto, invece, sfida al Costano, squadra di Prima categoria. Ancora tre giorni dopo, il 7 agosto, ci sarà la partita contro l’Ostiamare, mentre il 12 l’ultima amichevole contro il Fasano.

Si tratta di partite che servono ai giocatori per mettere minuti nelle gambe e capire alla perfezione cosa vuole il tecnico. Sarà importante arrivare al meglio a questi incontri, senza però forzare troppo il fisico per non incappare in spiacevoli infortuni.

Di seguito il calendario delle amichevoli dell’Ancona:

Domenica 31 luglio (a Cascia, orario da definire): US Ancona – US Ancona Primavera;

Giovedì 4 agosto (a Cascia, orario da definire): US Ancona – Costano;

Domenica 7 agosto (a Cascia, orario da definire): US Ancona – Ostiamare;

Venerdì 12 agosto (a Cascia, orario da definire): Us Ancona – Fasano.