Torna nelle piazze il Cantagiro, storico concorso canoro alla ricerca di nuovi talenti

3' di lettura

14/07/2022 - Si parte il 14 luglio a Ostra Vetere, il direttore artistico Marco Zingaretti alla conduzione.

Dopo il successo ottenuto gli scorsi anni, e che non si è mai fermato sotto pandemia, giovedì 14 luglio, ripartono le selezioni regionali Marche del Concorso Nazional Popolare de “Il Cantagiro”.

Riportato in Regione 5 anni fa dal conduttore Marco Zingaretti che ne cura anche la direzione artistica lo start up avverrà da Piazza Della Libertà di Ostra Vetere. L’evento organizzato dalla Relife Servizi Events con il patrocinio del Comune vedrà una serata ricca di tanta musica, spettacolo ed ovviamente la gara tra i concorrenti. Ben 22 i nuovi talenti emergenti provenienti da ogni parte della Regione già selezionati nelle fase delle audizioni che calcheranno il palco dove giudicati da una giuria si contenderanno le varie posizioni della classifica.

Ospite della serata il vincitore Regionale Marche 2021 Francesco Simoncini nonché classificatosi al secondo posto alle Nazionali di Tivoli con l’inedito “Grazia infinita”. Ostra Vetere gli portò fortuna in quanto fu lui il vincitore della selezione in Piazza e da li un susseguirsi di primati.

Non mancheranno momenti dedicati alla danza ed altre sorprese all’interno della serata.

Dopo i bei successi con le serate di Miss Italia, partite lo scorso mese da Senigallia, è orgoglioso e contento di ripartire ci dice il conduttore Zingaretti che anche quest’anno gode di una bella squadra di concorrenti pronti a calcare palchi di diverse località della Regione. Sono onorato di poter dar spazio a nuovi cantanti emergenti ai quali auguro grandi successi e che il Cantagiro sia per loro un trampolino di lancio come lo è stato per tanti big della canzone.

Dopo Ostra Vetere, le Selezioni del Cantagiro proseguiranno il prossimo 28 Luglio a Morro D’alba dove saranno presenti le auto d’epoca e la partecipazione della cabarettista Lucia Fraboni.

Altre tappe a seguire fino al prossimo 21 Agosto quando a Chiaravalle si svolgerà la finalissima regionale che decreterà il vincitore del Cantagiro Marche 2022.

Intanto tutti i cantanti che si esibiranno sui palchi durante le selezioni regionali hanno già attenuto l’accesso alle fasi delle pre semifinali Nazionali di Tivoli che si svolgeranno nel mese di Settembre dove, come già avvenuto negli anni scorsi, non mancheranno successi per i nostri aspiranti cantanti.

Falconara Marittima, Caldarola ed altre fino a Chiaravalle dove domenica 1 Settembre si svolgerà anche

Il vincitore di ogni selezione, come nel caso di Ostra Vetere, accederà direttamente alla Semifinale Nazionale, saltando la quarta serata. Il vincitore Regionale andrà di diritto alla Pre finale Nazionale evitando le prime due serate e si giocherà l’accesso per la Finalissima Nazionale.

Molto importante anche la categoria New Voice per tutti i cantanti che non avendo un brano inedito, concorrendo per la vittoria regionale poi Nazionale dove in palio gli verrà assegnato una canzone autentica per il Cantagiro 2023.