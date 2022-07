Pesaro: La Regina Elisabetta a Pesaro...

1' di lettura

04/07/2022 - Sabato mattina 2 luglio, un gruppo in costume che da oltre 6 anni gira in tutta Italia ed anche all'estero, è giunto a Pesaro. E' il gruppo sosia della Regina Elisabetta, con le sue Guardie Reali in alta uniforme.

Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, in giro in tutte le città d'Italia e nelle piazze estere. Oltre un centinaio le uscite in pubblico. Sabato per la prima volta i sosia sono arrivati nelle Marche, precisamente a Pesaro.



La “Regina” ha passeggiato per un paio d'ore nel centro storico, attirando l'attenzione dei passanti e ricevendo grande accoglienza, entusiasmo ed allegria, soprattutto dai bambini. Numerosi sono stati i cittadini che hanno salutato sua Maestà chiedendo una foto o un selfie.



“Ritorneremo con piacere, magari in occasione di qualche vostro evento pubblico - commentano i ‘britannici’ - La vera Regina sa di noi, ha risposto ad una nostra lettera di saluto”.



Il gruppo proviene dal Veneto, da Adria (Rovigo), la Città che ha dato il nome al mare Adriatico.