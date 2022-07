Senigallia: Montemarciano: fermati in auto con una marmitta e materiali da scasso, denunciati

1' di lettura

03/07/2022 - I carabinieri della stazione di Montemarciano hanno denunciato due uomini, residenti in Sicilia, per possesso ingiustificato di oggetti da scasso.

Sabato mattina i due sono stati controllati a Montemarciano in via Marina mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Tipo blu, che avevano noleggiato in Sicilia, al cui interno è stata trovata una marmitta, verosimilmente provento di furto, e alcuni attrezzi da lavoro usati per il taglio.



I carabinieri hanno sequestrato il materiale e stanno effettuando accertamenti per risalirne alla provenienza. I due erano stati notati perché avevano una condotta di guida anomala e pericolosa, e pertanto sono stati sottoposti a controllo. Dalle verifiche è poi emerso che avevevano diversi precedenti per reati contro il patrimonio.