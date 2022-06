Senigallia: Vende brick di tè al posto di I-phone: denunciato per truffa un napoletano di 41 anni

1' di lettura

29/06/2022 - I carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato un uomo residente in Campania, classe 81, per truffa.

L’uomo, pregiudicato, nel mese di giugno si è reso responsabile di due truffe commesse ai danni di persone di nazionalità straniera, domiciliate in provincia di Ancona. I fatti sono accaduti in entrambi i casi a Senigallia, presso luoghi pubblici.



L’uomo ha proposto alle vittime l’acquisto di un cellulare I-phone, ultimo modello, pattuendo in un caso il versamento di 100 euro e in un altro di 350 euro. Dopo aver incassato il denaro, l'uomo ha lasciato alle vittime un pacco allontanandosi immediatamente. Purtroppo le vittime, un 25enne e un 54enne, all'interno del pacco, la posto dell'I-phone hanno trovato dei brick di tè.