Jesi: Premiati i Marchigiani dell'Anno: sul palco del XXXI Premio tanti nomi di prestigio nazionale ed internazionale

27/06/2022 - Si chiude l'edizione numero 31 del Premio Nazionale Marchigiani dell'Anno e Premio Internazionale Marche, svoltosi nella splendida cornice del Finis Africæ Resort di Senigallia, organizzato dall'Accademia di Scienze e Cultura Marchigiana e dall'Accademia Marchigiani dell'Anno.

Serata di successo, con una platea di grandi nomi ed una impeccabile organizzazione per l'evento dell'anno, che ha visto la partecipazione di autorità nazionali come il Ministro del Trusimo Massimo Garavaglia e del sottosegretario alla Salute Pierapolo Sileri.

A condurre la serata Marco Zingaretti, che ha chiamato sul palco - uno ad uno - i quattordici nomi scelti dal Comitato d'Onore per ritirare il prestigioso riconoscimento.

Il dottor Andrea Morandi, amministratore delegato della Morandi Group, trasporto marittimo di Ancona che quest’anno ha festeggiato i 50 anni di attività,

Sul palco per primo l'Ambasciatore Italiano in Iraq Maurizio Greganti, originario di Senigallia: tenacia e coraggio nel portare avanti la sua missione in un paese cruciale per gli equilibri in un'area geografica delicata come il medio oriente soprattutto in questo particolare momento segnato dalla presenza di conflitti nel mondo.

Federica Vannoni, manager del gruppo Michelacci, è stata premiata l’abilità imprenditoriale nel settore turistico recettivo con un tocco femminile e particolare attenzione verso il turismo internazionale, con clienti da tutto il mondo.

Guido Silvestri, virologo, immunologo, patologo, divulgatore scientifico e accademico Italiano. Attualmente professore ordinario e capo dipartimento di Patologia all'Università di Atlanta, ha mostrato tutta la sua professionalità nell'affrontare la pandemia con equilibrio, in un momento di grande delicatezza anche dal punto di vista delle informazioni date ai cittadini.

Nle 2022 l'Ateneo di Camerino ha raggiunto un importante traguardo: Unicam è tra i primi dieci atenei italiani col miglior tasso di occupazione dei propri laureati (93%) Per questo il Premio è andato nelle mani del Magnifico Rettore, il Professor Claudio Pettinari.

Marchigiano di adozione, Nico Giacomel, con il suo ristorante “La Ginestra” al passo del Furlo ha portato il tartufo nelle Marche e ha fatto conoscere Acqualagna nel mondo. Nel 2021 ha cullato la nascita di una scuola di formazione per gli chef del tartufo di prossima istituzione.

Nel mondo imprenditoriale, è stata premiata una importante realtà di Cagli, il Lanificio Cariaggi S.p.A.. Ha ritirato il premio Piergiorgio Cariaggi, tra i più importanti e prestigiosi produttori italiani di filati per maglieria, leader nel cashmere e lane pregiate.

Per la Categoria Internazionale spicca un nome davvero importante: l’Onorevole Massimo Garavaglia, ministro del Turismo della Repubblica Italiana, ha da sempre riservato un’attenzione particolare per le Marche, le sue bellezze e potenzialità attrattive. Nel suo intervento, oltre alle parole di ringraziamento rivolte agli organizzatori, ha sottolineato la bellezza delle Marche, un regione - ha aggiunto - nella quale, nel raggio di pochi chilometri, è possibile trovare tutta l'Italia. Si riferiva ad una delle peculiarità della regione: la sua varietà dei paesaggi che permettono ai visitatori di passare dal mare ai monti, passando per laghi, fiumi e colline, con brevi spostamenti.

Grande professionalità, una carica di simpatia e un aneddoto speciale, nel momento di premiare Chef Enrico Derflingher. All’età di 26 anni è divenuto lo chef della regina inglese: suo il risotto che ha colpito la regina Elisabetta al punto di farlo chiamare per i complimenti e un desiderio: avrebbe potuto ricevere chissà quale omaggio, eppure con orgolgio Enrico aveva chiesto di poter prendere la pentola con cui aveva cucinato quel risotto, che conserva ancor oggi con orgoglio. Crede molto, apprezza e promuove in tutto il mondo i prodotti nobili marchigiani, anche in qualità di ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

E' seguito sul palco l'ex Questore di Macerata Antonio Pignataro: ha chiuso il suo servizio a Macerata, dove ha svolto una straordinaria attività di controllo su un territorio difficile per droga, razzismo, ed episodi di cronaca nera andati alla ribalta nazionale, come l’efferato omicidio di Pamela Mastropietro, il raid di Luca Traini, conseguendo ottimi risultati per la sicurezza del territorio.

Al prof. Massimo Massetti Cardiochirurgo al Policlinico Gemelli di Roma e Docente ordinario all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è andato il Premio Internazionale, per la sua professionalità preziosa conosciuta ben oltre i confini nazionali.

Un altro imprenditore premiato è Graziano Mazza titolare del calzaturificio La Premiata di Montegranaro, azienda fondata nel 1885, per aver sposato l’obiettivo del cambiamento ed aver rivoluzionato l'estetica della calzatura.

Ha chiuso la cerimonia l'imprenditrice Stefania Pignatelli, titolare, insieme a suo marito, del Borgo Storico Seghetti Panichi a Castel di Lama, una dimora storica che hanno trasformato in meta turistica, grande attrazione nota in ambito internazionale.

Non ha potuto ritirare il Premio, nonostante la sua partecipazione fosse già confermata, la giornalista fabrianese Giorgia Cardinaletti, trattenuta da impegni profesisonali, essendo diventata proprio in settimana la voce del TG1 delle ore 20 su Rai Uno, un grande riconoscimento alla sua professionalità: il conduttore Zingaretti è però riuscito a collegarsi con lei in diretta telefonica, per un saluto e il doveroso applauso tributato dai presenti. Il Premio le verrà consegnato a settembre, insieme al grande artista Andrea Bocelli ed a Paolo Gentiloni.

Non sono mancati momenti musicali con Federico Mondelci docente solista e direttore d’orchestra, ed i sassofonisti della sua band che si sono esibiti in acustica in sala. L'Inno d'Italia con il quale si è aperta la cerimonia dedicata alle premiazioni, è stata affidata al tenore Luca Lattanzio, che ha deliziato il pubblico presente con la sua voce, eseguendo diversi altri brani.

Una nota speciale per i premi consegnati in questa edizione: la statua è frutto del lavoro dell'artista e insegnante al Liceo Artistico Massimo Ippoliti. Si tratta di un capitello, simbolo di entrambe le accademie organizzatrici del Premio, con un taglio dal quale esce e si sviluppa un germoglio. “Il premio non è un traguardo, bensì uno stimolo, un punto di partenza per tanti altri importanti riconoscimenti”, ha spiegato l'artista. Insieme alla statua è stato consegnata ad ogni premiato una pergamena di raffinata fattezza prodotta da Malleus.

Le premiazioni si sono svolte durante la cena di gala, preceduta da un aperitivo di benvenuto. Gli ospiti, circa 300, hanno potuto degustare prodotti esclusivamente marchigiani, grazie alla collaborazione con le aziende produttrici socie dell'Associazione Prodotti Nobili Marchigiani.

Consegnati dal sindaco di Senigallia Massimo Olivetti anche degli attestati

Al Senatore Pierpaolo Sileri “per l’intelligenza scientifica e per l’attento ragionamento nel contrasto all’epidemia COVID-19 e per la velocità nel prendere importanti e difficili decisioni per la tutela della salute pubblica”.

A Maria Alzapiedi e Luigi Donnari (La pasta di Aldo) “per innovazione, rispetto della tradizione, sostenibilità della scelta delle materie prime e dei metodi di lavorazione che hanno reso il loro prodotto un’eccellenza di qualità ineguagliabile in Italia e nel mondo”.

Al Dott. Federico Cammertoni, cardiochirurgo presso il policlinico A. Gemelli di Roma, vincitore a Minsk in Bielorussia del prestigioso premio internazionale “Sidorenko – Keep forward to knowledge” per il miglior progetto: una ricerca clinica di chirurgia mini-invasiva della valvola aortica.

A Luciano Giorgi, ingegnere nucleare, unico europeo ad aver ottenuto dall’Atomic Energy Licensing Board della Malesia la licenza per il controllo dell’uso dei materiali radioattivi. È stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale della Stella d'Italia dal Presidente della Repubblica Italiana e dell 'Equitem Ordinis Sancti Gregorii Magni dal Papa.

All'azienda agricola Oro della Terra di Nazareno Ortenzi “per aver dato risalto ed importanza alla stagionalità dei prodotti, al loro valore alimentare, alla professionalità degli imprenditori agricoli ed alla ricchezza ed eccellenza dei nostri territori nazionali ed altresi per aver sostenuto con generosità e continuità la promozione dei Prodotti Nobili Marchigiani”.

Presenti per i saluti e per consegnare alcuni premi, autorità regionali, come Giorgia Latini Assessore regionale cultura, Istruzione e Sport, il consigliere regionale Mirko Bilò e Carlo Ciccioli che è venuto a portare i saluti del Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, impegnato in un'altra manifestazione. Presenti personalità di spicco del mondo accademico, imprenditoriale, medico e sanitario, ecclesiastico. Per consegnare i riconscimenti erano presenti i componenti del Comitato d'Onore scelto dai presidenti delle Accademie organizzatrici, Giorgio Sartini e Mario Civerchia.

Gli organizzatori hanno ribadito l'orgoglio delle Marche nel poter contentare su professionisti come quelli premiati oggi, tributando un riconoscimento unico nel suo genere che da 31 anni è attento nella scelta delle personalità, aziende di spicco, storicamente legate al territorio, che molto spesso hanno avuto anche il merito di far conoscere la regione al di fuori dei suoi confini.

La parola agli organizzatori: "Un grande orgoglio per le Marche poter contare su professionisti come quelli premiati oggi, un riconoscimento unico nel suo genere che da 31 anni è attento nella scelta di chi si impegna a promuovere il territorio marchigiano e le sue eccellenze".

"Un ringraziamento particolare va a Metal Teknica, ed a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento".

