Coronavirus Marche: non ci siamo, tornano a crescere contagi e ricoveri

1' di lettura

21/06/2022 - Per la seconda settimana i contagi hanno ripreso a crescere arrivando a 5137 tamponi positivi in una settimana.

Oltre ai contagi crescono anche i ricoveri da 81 a 96. Restano invece costanti i ricoveri in terapia intensiva (4) e i decessi (4).

Il confronto con gli anni scorsi è impietoso: i contagi sono 20 volte più numerosi dello scorso anno, mentre nel 2020 erano quasi a zero.

I ricoveri sono circa il doppio del 2021 e del 2020.

I ricoveri in terapia intensiva sono più o meno in linea con gli anni scorsi.

I decessi sono uno in più dello scorso anno mentre nel 2020 non ce ne erano stati. Si tratta comunque di numeri fortunatamente molto bassi che non possono determinare una tendenza.