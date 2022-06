Il 24 giugno torna il Premio i Marchigiani dell’Anno

2' di lettura

20/06/2022 - Mancano pochi giorni e il Finis Africæ Resort di Senigallia ospiterà l’evento più atteso dell’anno per il conferimento del prestigioso premio nazionale. L’Appuntamento è venerdì 24 giugno 2022, con un articolato programma.

A darne l’annuncio i due presidenti delle associazioni che hanno organizzato in ogni dettaglio il grande evento: Giorgio Sartini, ideatore del Premio e presidente dell’Accademia di Scienze e Cultura marchigiana, e Mario Civerchia, presidente dell’Accademia Marchigiani dell’Anno. Si tratta della 31esima edizione, che torna in tutto il suo splendore dopo due anni di condizionamenti causati dalla pandemia. Un’edizione speciale perché per la prima volta viene introdotta una nuova categoria che riguarda il premio a personalità non marchigiane, ma legate alle Marche: il Premio Internazionale Marche. Ma le novità non finiscono qui: la consueta serata di gala che da oltre 30 anni vede la partecipazione di ospiti e personalità di spicco, verrà anticipata da un incontro pomeridiano, sempre nella cornice del Finis Africæ, a bordo piscina, sul tema “Alimenti, attività motoria e salute: l’importanza di uno stile di vita equilibrato come difesa dalle epidemie”.



Oltre ad importanti nomi tra i relatori, il dibattito tecnico scientifico vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Sen. Pierpaolo Sileri. Al termine dell’incontro, si aprirà la serata di gala con un aperitivo di benvenuto rigorosamente a base di prodotti tipici del territorio marchigiano. Prima di svelare chi riceverà il Premio, occorre sapere che è stato il Comitato d’Onore a decretarne la lista, mercoledì 8 giugno, durante un incontro con Civerchia e Sartini.



Per l’edizione 2022, il Comitato d’Onore è composto dai Prefetti delle Marche e dai Rettori delle università. Un sentito ringraziamento è arrivato da Sartini: “Abbiamo ripercorso le motivazioni dell’evento, alcuni membri del Comitato non conoscevano il Premio come unico nel suo genere, pur avendone giò sentito parlare; infatti, questo importante premio viene organizzato per rendere omaggio a quanti dedicano il loro impegno alla riscoperta della nostra regione”. “Un Comitato d’Onore rinnovato e di grande lustro, quello dell’edizione 2022. Ci tenevamo a dare un’impronta nuova e la lista dei prescelti a ritirare il Premio sarà di grande impatto e non deluderà le aspettative”, ha precisato Civerchia.