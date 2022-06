Fano: Moto tampona auto e finisce dentro un bar: eliambulanza per il centauro, ferito un cliente

1' di lettura

20/06/2022 - Rocambolesco incidente, nella giornata di domenica, tra una moto e un’automobile.

Erano circa le 11 45 quando, sulla Flaminia a Carrara di Fano, un 20enne di origini straniere ma residente in zona ha tamponato un’Audi A2 guidata da un 43enne del posto, probabilmente nel tentativo di sorpassarla mentre quest’ultima era intenta a svoltare a sinistra. Entrambi i veicoli stavano transitando verso Fano. Il giovane, in sella alla sua moto, si è schiantato contro la vettura per poi rovinare a terra. Il mezzo a due ruote è schizzato fin dentro il vicino Bar Arcobaleno, passando tra tavoli e colonne, finendo per ferire uno dei clienti presenti nel locale.

Il motociclista è stato trasferito in eliambulanza a Torrette di Ancona. Rimasto sempre vigile non sarebbe in pericolo di vita. Lesioni alle gambe, invece, per il cliente, come riscontrato al Santa Croce di Fano durante gli accertamenti. Sul posto i carabinieri. Giornata terribile, quella di domenica, lungo le nostre strade: intorno alle 7 30 hanno infatti perso la vita due persone - padre e figlio - in autostrada, in seguito a uno schianto che ha coinvolto più mezzi e in conseguenza del quale sono finite in prognosi riservata altre persone (la cronaca).