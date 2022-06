Si è spento l'ex calciatore della Fermana Truant

1' di lettura

20/06/2022 - FERMO - Muore a Trieste a 71 anni dopo una lunga malattia Andrea Truant, che ha indossato la casacca della Fermana per un solo campionato (serie D 1977/78) con 24 presenze e 6 reti. Fu il primo anno della presidenza di Paolo Belleggia. Dopo Fermo nelle Marche giocò anche con Anconitana, Vis Pesaro e Osimana.

Truant era una mezzala, ma faceva un po' tutto, era bravo anche a tirare i rigori (nella foto di copertina il suo penalty che decise un derby contro la Vis Pesaro l'11 dicembre 1977). Aveva giocato in serie B con Avellino e in serie C con Triestina e Campobasso e in D col Savona.

Non fu capocannoniere canarino ma per poco e solo perché avanti a lui, con 7 centri, si piazzarono Gaetano Stellone (padre di Roberto, che nasce proprio quest'anno) e soprattutto un certo Domenico Lepidi.

Truant era triestino come l'allenatore Ettore Trevisan, ha vestito la maglia canarina per una sola stagione ma ha lasciato il segno: "Rendimento discontinuo ma nelle giornate di vena Truant non aveva rivali. Rigorista, e dotato di buon tiro. Per i più brizzolati era un idolo" scrivono su facebook i tifosi meno giovani di "Solo Fermana" inserendo Truant nella "hall of fame" dei giocatori canarini.

Nella stessa stagione c'erano Emidio Oddi, Franco Falcetta, Giovanni Piccinini e Renzo Rossi. Questi ultimi due svolsero il ruolo di allenatore per otto partite tra l'esonero di Trevisan e l'arrivo di Alberto Baldoni; fece le prime due presenze in prima squadra Paolo Petrelli. Nella classifica cannonieri del girone compare anche Osvaldo Jaconi che giocava con la Civitanovese allenata da Armando Rosati.