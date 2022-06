Jesi: Dopo due anni di emergenza pandemica, torna il Brand Festival, dal 29 settembre al 5 ottobre

3' di lettura

20/06/2022 - Dopo due anni di emergenza pandemica, torna il BRAND FESTIVAL, il festival italiano dell’identità, dal 29 settembre al 5 ottobre a Jesi nelle Marche.

All’Ara Pacis di Roma l’annuncio della quinta edizione, che sarà dedicata al tema “Identità in movimento”, tra antichi palazzi, piazze e mercati, per sette giorni di discussione, confronto e progettazione sull’identità aziendale, personale e territoriale.

Dopo due anni di emergenza pandemica, finalmente riprende il suo corso il Brand Festival 2022, punto di riferimento del mondo della comunicazione e dell’identità di Marca. La quinta edizione del “Festival Italiano dell’identità” si terrà dal 29 settembre al 5 ottobre, nei palazzi antichi, nel mercato, in teatro, in piazza, nei locali del centro storico di Jesi, per 7 giorni di discussione, confronto e progettazione sull’identità aziendale, personale e territoriale.

Tema del Brand Festival 2022 sarà “Identità in movimento”, ed attraverserà oltre 30 iniziative ed eventi aperti a tutti, dove imprese, territori, esperti della cultura e della comunicazione si confronteranno sui cambiamenti sociali, culturali e politici in corso. La progettazione è a cura dell’associazione BRAND FESTIVAL ETS e la co-organizzazione del Comune di Jesi.

Lo ha annunciato Graziano Giacani, ideatore e presidente della manifestazione, a Roma nell’ambito dell’evento "Oltre" un focus sul marketing organizzato da CNA nazionale nello splendido Museo dell'Ara Pacis. Giacani è stato invitato a presentare la prossima edizione del “Brand Festival”, con lui anche tre dei tanti protagonisti del festival di Jesi, Flavia Trupia presidente di PerLaRe, associazione per la retorica, Giuseppe De Paola Business&Prosperity e Michelangelo Tagliaferri, fondatore di Accademia di Comunicazione.

Non a caso l’annuncio è stato dato all’Ara Pacis Augustae, uno degli esempi più alti dell'arte classica, che simboleggia pace e prosperità. “Nel programma del Brand Festival 2022 – ha spiegato Graziano Giacani ai partecipanti del forum romano – vogliamo parlare di identità che crescono e si costruiscono grazie al confronto con la diversità, ed in cui le diversità non sono fattori di divisione, sospetto o scontro, ma terreno fertile di nuove connessioni, generatrici di relazioni, di valore attrattivo e di incontro sia a livello culturale che di mercato”.

Dal 2017 Brand Festival è l’evento di discussione, confronto, dialogo e progettazione condivisa con i protagonisti del mondo della comunicazione, economico, finanziario e culturale italiano, sull’identità come valore differenziante per raggiungere i propri obiettivi personali, aziendali e territoriali. Per farlo è stato scelto un centro storico al posto di un centro congressi, e la provincia al posto delle grandi città, l’habitat perfetto per shakerare la cultura con il marketing, e il desiderio con il business.

Durante la settimana del Brand Festival di Jesi, si svolgeranno workshop, laboratori, convegni ed eventi in cui confrontarsi su come i brand aziendali, territoriali e personali possono affrontare i nuovi scenari socio-economici in un nuovo equilibrio Un calendario ricco di contenuti e di occasioni di formazione, con l’obiettivo di dare strumenti e basi solide per generare valore attraverso la propria identità.

