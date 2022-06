Montemarciano: coppia travolta sul lungomare. Alberto Catani e Stefania Viterbo le vittime dell'investimento

1' di lettura

17/06/2022 - Una intera comunità sotto shock per l'investimento che ha ucciso giovedì notte la coppia che stava percorrendo in bici il lungomare di Marina di Montemarciano. Ad essere travolti e uccisi dall'auto che ha perso il controllo sono stati Alberto Catani, 42 anni, ex calciatore, molto conosciuto in zona, e la compagna Stefania Viterbo, di 39 anni.

Alberto e Stefania avevano trascorso una serata in compagnia di amici in un locale del lungomare e stavano rientrando a casa, a Montemarciano, quando è avvenuto il tragico investimento. L'utilitaria condotta da una 38enne, con a bordo anche la figlia di 7 anni, ha perso il controllo andando a sbattere prima contro un camper in sosta e travolgendo poi i due ciclisti. Purtroppo per la coppia non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato nel tratto di lungomare, per altro piuttosto buio e privi di illuminazione, tra lo Chalet e Nialtri.



Alberto Catani, che lavorava per una azienda di distribuzione del food, era molto conosciuto anche per il suo passato da calciatore professionista. Aveva giocato in Sardegna, poi in serie C nella Vis Pesaro, nel Fano, e ancora nella Biagio Nazzaro, nella Belvederese, nel Camerino, nel Fabriano. La compagna Stefania Viterbo era invece originaria di Bari ma da anni viveva a Montemarciano.