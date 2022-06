Comitato per le politiche dispone clausole valutative su diverse proposte di legge

1' di lettura

16/06/2022 - E’ tornato a riunirsi il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, presieduto da Jessica Marcozzi (FI). All’ordine del giorno la decisione sull’inserimento delle clausole valutative su diverse proposte di legge, il cui esame comincerà già dalla prossima seduta del Comitato.

In particolare le clausole valutative riguarderanno le proposte di legge in materia di istituzione del servizio di psicologia di base, le misure a sostegno alle giovani coppie per l’acquisto della prima casa nelle aree interne e nelle zone colpite dal sisma, la tutela delle donne affette da endometriosi, gli interventi a favore dell’insediamento nei piccoli comuni ai fini di una rinascita abitativa.

Clausole valutative inserite anche in un pacchetto di proposte di legge in ambito sanitario, specificatamente per ciò che riguarda la prevenzione e lo screening neonatale.

In apertura di seduta è stato ratificato l’ingresso nel Comitato della consigliera Chiara Biondi (Lega) che prende il posto dell’uscente Giacomo Rossi (Civici Marche). Il Comitato, oltre la presidente Marcozzi, è composto da Anna Casini (Pd, Vicepresidente), Andrea Assenti (FdI), Chiara Biondi (Lega), Manuela Bora (Pd), Simona Lupini (Misto), Anna Menghi (Lega), Luca Santarelli (Rinasci Marche).