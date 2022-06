Civitanova: Vanno in banca ed esibiscono documenti falsi per convincere il funzionario a farsi dare dei soldi, arrestati due uomini

2' di lettura

16/06/2022 - Si terrà nel primo pomeriggio di oggi 16 giugno presso il Tribunale di Macerata l’udienza di convalida dei due uomini tratti in arresto in flagranza di reato nella tarda mattinata di ieri a cura di personale dell’Aliquota Radiomobile di Civitanova Marche presso la filiale Unicredit di questa via Carducci.

I militari erano stati attivati dal direttore dell’istituto che, insospettito dal modo di fare, aveva chiamato il numero di emergenza 112 e richiesto l’intervento dei carabinieri per due soggetti che stavano tentando di convincere il funzionario alle casse di avere urgente necessità di prelevare la somma contanti di 1.000 euro da un conto corrente dichiaratamente intestato ad uno di loro presso altra filiale campana, esibendo in tal senso anche il documento di identità, poi risultato falso.

Sul posto i militari hanno effettivamente riscontrato che i due 40enni di origine campana, oltre ad annoverare diversi precedenti, possedevano ed avevano esibito per l’identificazione due carte di identità in formato elettronico recante la loro effige e le generalità di altre persone, parimenti per le tessere sanitarie e di codice fiscale.

Quindi stante la fragranza di reato, sono stati tratti in arresto per le ipotesi di reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi in concorso (artt. 497 bis e 110 c.p.), oltre ad essere stati deferiti per la tentata truffa in danno dell’istituto bancario e la sostituzione di persona in concorso (art. 56, 494 e 640 c.p.). In seguito a perquisizione è emerso che avevano la disponibilità di ulteriori documenti falsi, ovviamente sottoposti a sequestro per il successivo deposito presso l’ufficio corpi di reato presso il Tribunale di Macerata.

Gli arrestati non hanno inteso nominare propri difensori di fiducia,pertanto sono stati attribuiti d’ufficio gli avvocati Mariangela Ascenzi e Barbara Asuni del Foro di Macerata.

