Urbino: Palio dei Trampoli di Schieti, dal 17 al 19 giugno al via la 23esima edizione

15/06/2022 - Prende il via venerdì 17 giugno alle ore 19, con l’inaugurazione in Piazza della Libertà della scultura “Il trampolista” realizzata da Gabriele Iacomucci e Alessio Spalluto, la 23esima edizione del “Palio dei Trampoli” a Schieti di Urbino, promosso dal Centro socio culturale “Don Italo Mancini” con i patrocini del Comune di Urbino, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’Unione Montana Alto e Medio Metauro e dell’Associazione Giochi antichi di Verona.

La manifestazione, che si concluderà domenica 19 giugno, sarà arricchita da mostre, cucina tradizionale, spettacoli, musica, antichi mestieri, motoincontro, mercato artigianale, concerti, giochi per bambini. Venerdì 17, dopo l’inaugurazione della scultura, apriranno gli stand gastronomici e, a seguire, animazione con “Circateatro” e giochi per bambini, musica e disco con Dj Circus (Cantina birreria) e spettacolo di fuoco finale in Piazza Severino Cangini.



Sabato 18 giugno, alle 16.30 al Giardino del Castello, V edizione di “Mani che intrecciano” a cura dell’associazione “Salicevivo”, seguita dall’apertura botteghe, mostre, stand e area giochi. Per conoscere meglio la tradizione dei trampoli, alle 18 è previsto “Riscopriamo il gioco dei trampoli”, con dimostrazione e prove per tutti. Alle 18.30, al centro “Don Italo Mancini” inaugurazione della mostra “I limpidi sogni di Giò Ross” di Giò Ross. L’appuntamento con la tradizionale sfilata dei 5 rioni del Palio dei Trampoli e qualificazione è alle 20.45, mentre alle 22 concerto live “Radiobanda” (Cantina Birreria) e alle 23.30 musica disco con Miriam Caliendi (Cantina Birreria).



Domenica 19 giugno, dalle 8 alle 10.30 iscrizioni al motoincontro organizzato dal motoclub “Claudio Raffaelli” (bar di Schieti). Alle 11 (Chiesa di S.Giovanni Battista) Santa Messa con benedizione dei Rioni. Alle 12.30 apriranno gli stand gastronomici, mentre alle 15.30 laboratorio di ceramica per bambini. Alle 16, apertura botteghe, mostre, stand e area giochi per bambini. Alle 17.30 “Riscopriamo il gioco dei trampoli” (dimostrazione e prove per tutti). Si entrerà nel vivo della manifestazione alle ore 18 con la sfilata dei 5 rioni del Palio dei Trampoli, seguita alle 18.30 dalle gare sui trampoli dei bambini (piccoli e piccolissimi) e alle 19.30 dalle finali del “Palio dei Trampoli” e premiazioni. Alle 20.30 musica dal vivo con il gruppo “Massimo Gentilini Band” (Piattaforma) e alle 23 in Piazza Severino Cangini spettacolo di fuoco di “Teatrovagante”.