Giacomo Rossi (Civici Marche): “Il Ministero liquidi il residuo dei mutui BEI 2018 per l'edilizia scolastica”

15/06/2022 - Il Capogruppo in Consiglio regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi ha depositato, nella giornata odierna, una mozione d’urgenza che impegna la Giunta Regionale a mettere in pratica tutte le azioni necessarie nei confronti del Ministero dell’Istruzione, affinché programmi e liquidi il residuo dei mutui BEI 2018 per l'edilizia scolastica.

“La Giunta Regionale - dichiara Rossi -ad agosto 2018 ha approvato e comunicato al Ministero dell'Istruzione l’elenco degli interventi e dei corrispondenti beneficiari che definiscono il fabbisogno finanziario per la programmazione triennale in materia di Edilizia Scolastica: con nota del Ministero dell'Istruzione del febbraio 2021, sono stati comunicati alla Regione gli interventi autorizzati, lasciando ancora in sospeso e da programmare 5 interventi, nei Comuni di Sassoferrato, Montecalvo in Foglia, Sassocorvaro-Auditore, Piandimeleto e Petriano, derivanti dai mutui BEI”.

“Vista la delicatezza dell'argomento - continua Rossi - trattandosi di interventi di adeguamento sismico e nuove costruzioni di edifici scolastici, al fine di garantire la sicurezza degli ambienti di studio, sia per i ragazzi che per il personale scolastico tutto, mi è sembrato doveroso portare l’argomento in Consiglio per dare ulteriore peso alla questione impegnando la Giunta regionale a sollecitare ufficialmente il Governo affinché metta subito in pratica tutte le necessarie azioni a riguardo, con l'obiettivo che questi interventi sospesi vengano programmati e liquidati dal Ministero così come promesso”.

“La mozione verrà discussa il 28 Giugno ed è stata sottoscritta anche dai colleghi Consiglieri Dino Latini (UDC), Jessica Marcozzi (Forza Italia), Luca Santarelli (Rinasci Marche)", conclude l'esponente dei Civici Marche.